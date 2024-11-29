Биатлон: расписание и результаты Кубка и чемпионата мира
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Биатлонный сезон стартует в Финляндии, а завершится в Норвегии
В субботу, 30 ноября, в Контиолахти (Финляндия) стартует биатлонный сезон 2024/25. В прошлой кампании украинские биатлонисты не взяли ни единой медали на наивысшем уровне.
Расписание и результаты гонок доступны на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Добавим, что в Украине все гонки Кубка мира можно посмотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.).
Расписание и результаты гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону в сезоне 2024/25 (обновляется)
1-й этап (30 ноября – 8 декабря)
Контиолахти, Финляндия
- 2024-11-30 14:15 | Одиночная смешанная эстафета
- 2024-11-30 16:45 | Смешанная естафета
- 2024-12-01 14:45 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
- 2024-12-01 18:25 | Эстафета 4х6 км, Женщины
- 2024-12-03 17:20 | Индивидуальная гонка короткая, 15 км, Мужчины
- 2024-12-04 17:20 | Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, Женщины
- 2024-12-06 17:20 | Спринт 10 км, Мужчины
- 2024-12-07 18:10 | Спринт 7.5 км, Женщины
- 2024-12-08 15:30 | Масс-старт 15 км, Мужчины
- 2024-12-08 18:10 | Масс-старт 12.5 км, Женщины
2-й этап (13 – 15 декабря)
Хохфильцен, Австрия
- 2024-12-13 11:30 | Спринт 7.5 км, Женщины
- 2024-12-13 14:20 | Спринт 10 км, Мужчины
- 2024-12-14 12:30 | Гонка преследования 10 км, Женщины
- 2024-12-14 14:45 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
- 2024-12-15 11:30 | Эстафета 4х6 км, Женщины
- 2024-12-15 14:15 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
3-й этап (19 – 22 декабря)
Анси — Ле-Гран-Борнан, Франция
- 2024-12-19 14:20 | Спринт 10 км, Мужчины
- 2024-12-20 14:20 | Спринт 7.5 км, Женщины
- 2024-12-21 12:30 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
- 2024-12-21 14:45 | Гонка преследования 10 км, Женщины
- 2024-12-22 12:30 | Масс-старт 15 км, Мужчины
- 2024-12-22 14:45 | Масс-старт 12.5 км, Женщины
4-й этап (9 – 12 января)
Оберхоф, Германия
- 2025-01-09 14:20 | Спринт 7.5 км, Женщины
- 2025-01-10 14:20 | Спринт 10 км, Мужчины
- 2025-01-11 12:30 | Гонка преследования 10 км, Женщины
- 2025-01-11 14:45 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
- 2025-01-12 12:00 | Смешанная естафета
- 2025-01-12 14:30 | Одиночная смешанная эстафета
5-й этап (15 – 19 января)
Рупольдинг, Германия
- 2025-01-15 13:10 | Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
- 2025-01-16 13:10 | Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
- 2025-01-17 13:20 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
- 2025-01-18 13:20 | Эстафета 4х6 км, Женщины
- 2025-01-19 11:30 | Масс-старт 15 км, Мужчины
- 2025-01-19 14:00 | Масс-старт 12.5 км, Женщины
6-й этап (23 – 26 января)
Антхольц-Антерсельва, Италия
- 2025-01-23 13:30 | Спринт 7.5 км, Женщины
- 2025-01-24 13:30 | Спринт 10 км, Мужчины
- 2025-01-25 12:00 | Гонка преследования 10 км, Женщины
- 2025-01-25 13:55 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
- 2025-01-26 11:05 | Эстафета 4х6 км, Женщины
- 2025-01-26 13:45 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
Чемпионат Мира
Ленцерхайде, Швейцария
- 2025-02-12 14:30 | Смешанная естафета
- 2025-02-14 15:05 | Спринт 7.5 км, Женщины
- 2025-02-15 15:05 | Спринт 10 км, Мужчины
- 2025-02-16 12:05 | Гонка преследования 10 км, Женщины
- 2025-02-16 15:05 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
- 2025-02-18 15:05 | Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
- 2025-02-19 15:05 | Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
- 2025-02-20 16:05 | Одиночная смешанная эстафета
- 2025-02-22 12:05 | Эстафета 4х6 км, Женщины
- 2025-02-22 15:05 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
- 2025-02-23 13:45 | Масс-старт 12.5 км, Женщины
- 2025-02-23 16:05 | Масс-старт 15 км, Мужчины
7-й этап (6 – 9 марта)
Ленцерхайде, Швейцария
- 2025-03-06 16:20 | Спринт 10 км, Мужчины
- 2025-03-07 16:20 | Спринт 7.5 км, Женщины
- 2025-03-08 13:55 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
- 2025-03-08 16:40 | Гонка преследования 10 км, Женщины
- 2025-03-09 12:50 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
- 2025-03-09 15:45 | Эстафета 4х6 км, Женщины
8-й этап (13 – 16 марта)
Поклюка, Словения
- 2025-03-13 14:15 | Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
- 2025-03-14 14:15 | Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
- 2025-03-15 12:05 | Смешанная естафета
- 2025-03-15 14:45 | Одиночная смешанная эстафета
- 2025-03-16 12:05 | Масс-старт 12.5 км, Женщины
- 2025-03-16 14:45 | Масс-старт 15 км, Мужчины
9-й этап (21 – 23 марта)
Холменколлен, Норвегия
- 2025-03-21 12:30 | Спринт 10 км, Мужчины
- 2025-03-21 15:15 | Спринт 7.5 км, Женщины
- 2025-03-22 12:45 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
- 2025-03-22 15:05 | Гонка преследования 10 км, Женщины
- 2025-03-23 12:15 | Масс-старт 15 км, Мужчины
- 2025-03-23 14:45 | Масс-старт 12.5 км, Женщины
Напомним, сборные РФ и Беларуси отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Добавим, что в российском биатлоне наблюдается кризис на рынке патронов.