Биатлон: расписание и результаты Кубка и чемпионата мира

Биатлонный сезон стартует в Финляндии, а завершится в Норвегии

В субботу, 30 ноября, в Контиолахти (Финляндия) стартует биатлонный сезон 2024/25. В прошлой кампании украинские биатлонисты не взяли ни единой медали на наивысшем уровне.

Расписание и результаты гонок доступны на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Добавим, что в Украине все гонки Кубка мира можно посмотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.).

Расписание и результаты гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону в сезоне 2024/25 (обновляется)

1-й этап (30 ноября – 8 декабря)

Контиолахти, Финляндия

2024-11-30 14:15 | Одиночная смешанная эстафета

2024-11-30 16:45 | Смешанная естафета

2024-12-01 14:45 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

2024-12-01 18:25 | Эстафета 4х6 км, Женщины

2024-12-03 17:20 | Индивидуальная гонка короткая, 15 км, Мужчины

2024-12-04 17:20 | Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, Женщины

2024-12-06 17:20 | Спринт 10 км, Мужчины

2024-12-07 18:10 | Спринт 7.5 км, Женщины

2024-12-08 15:30 | Масс-старт 15 км, Мужчины

2024-12-08 18:10 | Масс-старт 12.5 км, Женщины

2-й этап (13 – 15 декабря)

Хохфильцен, Австрия

2024-12-13 11:30 | Спринт 7.5 км, Женщины

2024-12-13 14:20 | Спринт 10 км, Мужчины

2024-12-14 12:30 | Гонка преследования 10 км, Женщины

2024-12-14 14:45 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

2024-12-15 11:30 | Эстафета 4х6 км, Женщины

2024-12-15 14:15 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

3-й этап (19 – 22 декабря)

Анси — Ле-Гран-Борнан, Франция

2024-12-19 14:20 | Спринт 10 км, Мужчины

2024-12-20 14:20 | Спринт 7.5 км, Женщины

2024-12-21 12:30 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

2024-12-21 14:45 | Гонка преследования 10 км, Женщины

2024-12-22 12:30 | Масс-старт 15 км, Мужчины

2024-12-22 14:45 | Масс-старт 12.5 км, Женщины

4-й этап (9 – 12 января)

Оберхоф, Германия

2025-01-09 14:20 | Спринт 7.5 км, Женщины

2025-01-10 14:20 | Спринт 10 км, Мужчины

2025-01-11 12:30 | Гонка преследования 10 км, Женщины

2025-01-11 14:45 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

2025-01-12 12:00 | Смешанная естафета

2025-01-12 14:30 | Одиночная смешанная эстафета

5-й этап (15 – 19 января)

Рупольдинг, Германия

2025-01-15 13:10 | Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

2025-01-16 13:10 | Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

2025-01-17 13:20 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

2025-01-18 13:20 | Эстафета 4х6 км, Женщины

2025-01-19 11:30 | Масс-старт 15 км, Мужчины

2025-01-19 14:00 | Масс-старт 12.5 км, Женщины

6-й этап (23 – 26 января)

Антхольц-Антерсельва, Италия

2025-01-23 13:30 | Спринт 7.5 км, Женщины

2025-01-24 13:30 | Спринт 10 км, Мужчины

2025-01-25 12:00 | Гонка преследования 10 км, Женщины

2025-01-25 13:55 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

2025-01-26 11:05 | Эстафета 4х6 км, Женщины

2025-01-26 13:45 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

Чемпионат Мира

Ленцерхайде, Швейцария

2025-02-12 14:30 | Смешанная естафета

2025-02-14 15:05 | Спринт 7.5 км, Женщины

2025-02-15 15:05 | Спринт 10 км, Мужчины

2025-02-16 12:05 | Гонка преследования 10 км, Женщины

2025-02-16 15:05 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

2025-02-18 15:05 | Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

2025-02-19 15:05 | Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

2025-02-20 16:05 | Одиночная смешанная эстафета

2025-02-22 12:05 | Эстафета 4х6 км, Женщины

2025-02-22 15:05 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

2025-02-23 13:45 | Масс-старт 12.5 км, Женщины

2025-02-23 16:05 | Масс-старт 15 км, Мужчины

7-й этап (6 – 9 марта)

Ленцерхайде, Швейцария

2025-03-06 16:20 | Спринт 10 км, Мужчины

2025-03-07 16:20 | Спринт 7.5 км, Женщины

2025-03-08 13:55 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

2025-03-08 16:40 | Гонка преследования 10 км, Женщины

2025-03-09 12:50 | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

2025-03-09 15:45 | Эстафета 4х6 км, Женщины

8-й этап (13 – 16 марта)

Поклюка, Словения

2025-03-13 14:15 | Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

2025-03-14 14:15 | Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

2025-03-15 12:05 | Смешанная естафета

2025-03-15 14:45 | Одиночная смешанная эстафета

2025-03-16 12:05 | Масс-старт 12.5 км, Женщины

2025-03-16 14:45 | Масс-старт 15 км, Мужчины

9-й этап (21 – 23 марта)

Холменколлен, Норвегия

2025-03-21 12:30 | Спринт 10 км, Мужчины

2025-03-21 15:15 | Спринт 7.5 км, Женщины

2025-03-22 12:45 | Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

2025-03-22 15:05 | Гонка преследования 10 км, Женщины

2025-03-23 ​​12:15 | Масс-старт 15 км, Мужчины

2025-03-23 ​​14:45 | Масс-старт 12.5 км, Женщины

Напомним, сборные РФ и Беларуси отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Добавим, что в российском биатлоне наблюдается кризис на рынке патронов.