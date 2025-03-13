Усика обязали биться с бывшим чемпионом мира

Украинский чемпион может провести бой против новозеландского боксера

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) провести защиту титула против временного чемпиона организации Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Паркер стал претендентом на бой с украинцем после того, как брутально нокаутировал Мартина Баколе на вечере бокса в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Ring. Президент WBO Густаво Оливери сделал заявление по этому поводу.

"WBO официально предписывает провести обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие отвечает нашей четкой политике относительно наличия только одного чемпиона в каждой весовой категории", – сказал Оливери.

Отметим, WBO дала Усику и Паркеру 30 дней на достижение соглашения. Если стороны не договорятся, будут назначены промоутерские торги. Джозеф владел чемпионским поясом WBO в хевивейте несколько лет, пока не проиграл титул в поединке с Энтони Джошуа.

Напомним, основным претендентом на бой с Усиком был чемпион IBF Даниель Дюбуа. Британец должен был защитить титул в поединке против Паркера, однако заболел, а чемпионский поединок был отменен. Александр ранее заявил, что хочет провести два боя перед завершением карьеры, один из которых с Дюбуа.