Промышленники призвали Шмыгаля не увеличивать норматив по импорту э/энергии для их неотключения от электричества

ФРУ предупредила о негативных последствиях для экономики и промышленности

Федерация работодателей Украины призывает Кабинет министров Украины отменить постановление № 611 от 30 мая 2024 г., согласно которому промышленные потребители электроэнергии освобождаются от плановых ограничений, если объем импорта составляет не менее 80% в структуре потребления, и вернуться к предыдущей редакции Положения об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украине, в которой был зафиксирован норматив на уровне 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель.

Об этом говорится в письме генерального директора ФРУ Руслана Ильичева к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также в Минэкономики, Минэнергетики, НКРЭКП и НЭК "Укрэнерго".

"Постановлением Кабинета министров Украины от 30 мая 2024 г. № 611 внесены изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украине (постановление КМУ от 27 октября 2023 г. № 1127). Согласно новой редакции, НЭК "Укрэнерго" гарантирует обеспечение импортерам электроэнергии, освобождая их от плановых ограничений потребления, если объем импорта составляет не менее 80% в структуре потребления (было 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель). Принятие решения по столь важному и актуальному для промышленности вопросу произошло без надлежащей дискуссии и обсуждения, что лишило потребителей возможности высказать замечания и предложения, несмотря на многочисленные потенциально негативные последствия", — говорится в письме.

Как объясняет ФРУ, мощность межгосударственных связей значительно меньше потребностей бизнеса, что обусловит возникновение дефицита импортной электроэнергии, который в нынешней ситуации с состоянием энергетической системы Украины не может быть покрыт за счет внутреннего производства.

"Это приведет к искусственному росту спроса на импорт и может привести к росту цен. На аукционах по распределению межгосударственных связей преимущество получают предприятия с низкой долей затрат на электрическую энергию в себестоимости продукции. Предоставление гарантий поставки только импортирующим 80% своих потребностей серьезно повредит энергоемким отраслям промышленности и приведет к остановке крупных производств в часы пиковой нагрузки", предупреждают во ФРУ.

Повышение стоимости импорта приведет к общему росту цен на электроэнергию и потребительские товары, что негативно повлияет на уровень жизни населения. "Нестабильность поставок электроэнергии создает препятствия для планирования производства, что негативно влияет на промышленность и смежные отрасли, такие как железнодорожный транспорт и работу портов. Неспособность обеспечить стабильную поставку электроэнергии приведет к снижению производственной активности крупных предприятий, уменьшению налоговых поступлений, валютной выручки, негативно повлияет на ВВП Украины, обеспечение обороноспособности нашего государства, а также рост безработицы", — подчеркивает ФРУ.

Во избежание негативных последствий для экономики и промышленности, Федерация работодателей Украины обратилась к украинскому правительству с просьбой отменить постановление № 611 от 30.05.2024 и вернуться к предварительным условиям импорта электроэнергии, которые предусматривали 30% импорта с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель.

Кроме того, ФРУ предложила внести в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украине норму по увеличению объемов областных лимитов потребления на величину импортируемой электроэнергии.