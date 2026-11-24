В "АТБ" и "Сельпо" цены сильно разнятся

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Украинка удивила сеть сравнением цен на новогодние конфеты из "АТБ" и "Сільпо". Ведь на некоторые позиции цена отличается более чем в 100 грн.

Как отметила пользовательница в Threads, почему-то цена на одни и те же позиции в супермаркетах сильно отличается. Хотя вес и производитель идентичны.

"Сравнение цен на новогодние вкусности в "Сильпо" и "АТБ", кто знает почему такая разница больше 100 грн", — говорится в сообщении.

Как видно на фото, цены действительно сильно отличаются. К примеру, новогодний дед от Киндер в "АТБ" стоит 87 грн за 30 г, а в "Сильпо" — 179 грн. То есть разница составляет 92 грн. А на некоторые позиции вообще больше 100 грн. Так, большой дед от Киндер 110 г в сети "АТБ" стоит 158 грн, а в "Сильпо" — 299 грн.

Цены на малых дедов Киндер в АТБ

Цены на малых дедов Киндер в Сильпо

Цены на крупных дедов Киндер в АТБ

Цены на крупных дедов Киндер в Сильпо

В комментариях пользователи поблагодарили за сообщение и отметили, что будут покупать там, где дешевле. Люди писали:

Ничего себе. Спасибо за пост.

Вот спасибо! Сэкономили мне время и деньги.

Как хорошо, что хожу закупаться у "АТБ".

Спасибо за это сравнение! Благодаря вам последую за своим любимым дедом в "АТБ".

Поверьте разберут и там и там, просто в "Сільпо" позже, потому что всегда потом их негде нет.

Заметим, что такое различие в ценах не зависит от качества товара. Оно, скорее всего, обусловлено стандартной разницей в наценках в сетях, а также договоренностью с поставщиками.

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