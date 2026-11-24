Пока зал проветривают и заканчивают подготовку, стаканы могут какое-то время стоять без присмотра

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На официальных встречах даже привычные предметы на столе могут отличаться от тех, которыми пользуются каждый день. Организаторы заранее готовят зал и сервируют места, продумывая и крупные детали, и мелочи.

21 ноября 2026 года в Киеве на встрече президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом заметили необычную деталь - накрытые стаканы. Фотографии опубликовало Getty Images.

"Телеграф" выяснил, зачем такую посуду используют на официальных мероприятиях. На снимках видно: один стакан стоял у края стола на переднем плане, другой – рядом с микрофоном.

На переговорах стаканы поставили рядом с документами и микрофонами

Стол сервируют заранее. Пока зал проветривают и заканчивают подготовку, стаканы могут какое-то время стоять без присмотра. Крышку снимают, чтобы сделать глоток, а во время долгого совещания стакан можно снова накрыть.

Крышку можно снять, а затем снова накрыть ею стакан

На встречах высокого уровня за посудой и напитками часто следит служба безопасности. Если накрыть ёмкость до подачи, снижается риск постороннего вмешательства.

Это ещё и практично. Встреча может затянуться, а зал – оказаться большим. Стакан с крышкой выглядит аккуратнее, а его содержимое защищено от случайного попадания чего-либо со стола.

При этом на многих протокольных встречах, особенно с иностранными делегациями, обычно используют закрытые бутылки с водой, которые открывают на месте, или стаканы без крышек.

Накрытые стаканы – не какая-то мистическая "тайная дипломатия", а бытовой и протокольный компромисс ради гигиены и безопасности.

Как сообщал "Телеграф", Елена Зеленская носит обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки, а Владимир Зеленский – на среднем в публикации о кольцах. Эта деталь дополняет представление об официальном образе президента, но не объясняет, зачем на встрече с британской делегацией накрыли стаканы.