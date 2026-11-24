На рынке оборонных закупок появился старый игрок под новой вывеской

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В 2027 году кормить украинскую армию сразу на трех стратегических направлениях может неожиданный новичок рынка — консорциум "Постач Тайм", который в острой борьбе со старожилами оборонных тендеров сорвал куш более чем на 5,6 млрд грн. На бумаге это выглядит как победа свежего игрока над токсичными поставщиками Минобороны и формальная экономия для бюджета. Однако, заглянув в тендерные накладные и судебные реестры, мы обнаружили, что за новой вывеской скрывается старая знакомая – бизнес-орбита фигурантки скандала с "яйцами по 17 гривен" Татьяны Глиняной, которой на днях НАБУ объявило новое подозрение.

Цена вопроса: экономия на сотню миллионов и "токсичные" конкуренты

В рамках крупной закупочной кампании на 2027 год, проведенной ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) Минобороны, консорциум "Постач Тайм" (учредители ООО "Мит Микс" и ООО "РКГ") претендовал по меньшей мере на пять крупных региональных лотов.

В каждом из них малоизвестный игрок сошелся с давними тяжеловесами рынка, которые годами фигурировали в медиаскандалах вокруг питания армии ("Контракт Продрезерв 5", "Трейд Гранит Инвест", "Буский консервный завод" и другими). В итоге "Постач Тайм" одержал победу в трех лотах из двух разных закупок:

Один лот в тендере на 22,5 млрд грн ( UA-2026-10-29-013301-a ): Лот №1 (Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и Донецкая области) стоимостью 2,57 млрд грн .

Лот №1 (Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и Донецкая области) стоимостью . Два лота в соседнем тендере на 21,3 млрд грн (UA-2026-10-29-013304-a): Лот №8 (Житомирская область) на 1,31 млрд грн и Лот №14 (Черниговская область) на 1,75 млрд грн.

В общей сложности по этим трем победным лотам консорциум "Постач Тайм" обеспечил формальную экономию для государственного бюджета в размере 232,29 млн грн от стартовых ожиданий заказчика (113,79 млн грн на Запорожском направлении, 51,3 млн грн — на Житомирщине и 67,2 млн грн — на Черниговщине). Что стоит за этими цифрами?

Дорогие яйца и свинина от своих учредителей: что показали тендерные накладные победителя

Чтобы понять, как формировалось ценовое предложение новичка, "Телеграф" проанализировал тендерную документацию консорциума "Постач Тайм", в частности, договоры и расходные накладные его поставщиков, которые участники торгов представляют для подтверждения своих возможностей.

Эти документы не обязывают компанию закупать продукты в 2027 году исключительно по этим ценам, ведь рыночная конъюнктура может меняться. Однако они четко фиксируют актуальную на момент торгов оптовую себестоимость, с которой победитель зашел на аукцион, и позволяют сравнить ее с ценами, зафиксированными в расцененном каталоге (прайс-листе всех продуктов, из которых воинская часть заказывает еду в пределах стоимости суточного комплекта питания. – Авт.) для Минобороны. Разрыв между входными ценами и предложением для армии оказался существенным.

Яйца с наценкой до 91%. По расходной накладной № 6133 от 28 октября 2026 года консорциум закупал куриные яйца отборочной категории С0 (весом 63-72,9 г) у ООО "Агро Фарм Груп" по 30 грн за десяток без НДС, либо по 36 грн/десяток или 3,6 грн/шт. уже с налогом.

Цены, по которым консорциум "Постач Тайм" закупал яйца и планирует продавать

В то же время в Каталог для военных победитель вписал яйца первого сорта (меньше по размеру и дешевле по стандарту) уже по 6,6 грн/шт., а высшего сорта – по 6,9 грн/шт. Таким образом, расчетная разница между осенней закупочной ценой и каталожной составила от 83,3% до 91,7%.

Свинина от материнской компании. Охлажденную свиную лопатку без кости консорциум брал по накладной № 8279 по 160,02 грн/кг с НДС. Поставщиком выступило ООО "Мит Микс" – главный учредитель самого консорциума "Постач Тайм", которому принадлежит 98% капитала. В Каталог для ВСУ эту же позицию вписали по 228 грн/кг. Разница между закупкой у собственного учредителя и продажей государству составила +42,5%.

Цены, по которым консорциум "Постач Тайм" закупал свинину и планирует продавать

Растительное масло от второго совладельца. Похожая картина прослеживается и в отношении ООО "РКГ", владеющего оставшимися 2% в уставном капитале консорциума. Документы на поставку бакалеи связаны именно с этой структурой. При входных оптовых расценках на подсолнечное масло на уровне 66 грн/кг с НДС в каталоге для армии рафинированное масло зафиксировали по 91 грн/кг (а в отдельных региональных каталогах группы – до 109 грн/кг), что дает разницу от +37,8% до +65,1.

Цены под самый "потолок" и аргумент о логистике

Отдельно стоит обратить внимание на ценовую стратегию победителя. В системе оборонных закупок торговая надбавка не ограничена жестким процентом – ее сдерживает лишь предельная цена (потолок), которую устанавливает заказчик на каждый продукт. Поставщики традиционно объясняют высокую разницу между оптовой закупкой и ценой в каталоге так называемой "сервисной составляющей" — расходами на упаковку, хранение на складах и доставку в воинские части.

Сравнение закупочных цен и каталога МОУ. Инфографика "Телеграфа"

Однако первичные договоры самого консорциума "Постач Тайм" показывают, что значительная часть логистики уже заложена во входную цену. В частности, в договоре поставки № 4 от 25 октября 2026 года с ООО "Мит Микс" (пункты 2.1 и 4.2) и аналогичных соглашениях с другими партнерами прямо прописано: стоимость тары, упаковки, маркировки и транспортировки уже входит в цену товара, а доставку на склады покупателя поставщик осуществляет собственным транспортом. То есть входные 3,6 грн за яйцо или 11 грн за картофель – это цена уже с учетом упаковки и привоза на базу консорциума.

По условиям договоров с Агентством оборонных закупок, консорциум обязан самостоятельно развозить сформированные заказы из своих распределительных хабов непосредственно в воинские части (или определенные точки передачи в зоне боевых действий). Однако анализ цен показывает, что наценка формируется не от реальных затрат на горючее, водителей или аренду холодильников, а подгоняется под максимально разрешенный государством предел.

Это демонстрирует и анализ расцененного каталога "Постач Тайм": по большинству базовых позиций консорциум не стал конкурировать за счет снижения цен на отдельные продукты, а выставил их ровно по верхнему пределу, разрешенному АОЗ. Это касается как мяса, молочных продуктов и бакалеи (гречки, риса, масла), так и овощей "борщового набора":

Капуста: 21,1 грн/кг против 13 грн/кг ( разница +8,1 грн/кг, или +62,3% );

21,1 грн/кг против 13 грн/кг ( ); Морковь: 16 грн/кг против 11,8 грн/кг (разница +4,2 грн/кг, или +35,6%).

Особенно показателен манипулятивный кейс с картофелем. По октябрьской расходной накладной № 465 субпоставщик продает консорциуму обычный осенний картофель урожая 2026 года по 11 грн/кг с НДС. Однако в каталоге для ВСУ ООО "Постач Тайм" закладывает ценовой максимум сразу по двум позициям: поздний картофель по 17 грн/кг (+54,5%) и ранний – по 35 грн/кг (+218,2%). Такая подмена понятий и фиксация потолка в 35 грн/кг может впоследствии позволить продавать армии обычный овощ по цене раннего.

Манипуляции с ценами на картофель

Кроме того, такие расхождения в наценках ставят под вопрос аргумент о логистике. Доставка 1 кг картофеля и 1 кг моркови со склада консорциума в воинскую часть стоит одинаково – они едут в одном грузовике по одному и тому же маршруту. Однако на картофеле поставщик заложил наценку 24 гривны на килограмме, а на моркови – всего 4,2 гривны, потому что именно настолько им позволил поднять цену установленный заказчиком "потолок".

В результате стоимость суточного комплекта питания на одного военного составила 174 грн (в том числе 29,00 грн НДС) – это фактически верхняя планка, заложенная заказчиком. Даже с поправкой на дальнейший развоз продуктов со складов консорциума в воинские части и инфляционные риски 2027 года, столь существенная наценка на наиболее ходовые продукты – особенно при закупках у собственных учредителей – выглядит как попытка максимально выбрать предельный бюджет государства.

Новая вывеска для старых игроков: как за новичком "Постач Тайм" просматриваются "уши" Татьяны Глиняной

На все эти ценовые расчеты и максимальную маржу в каталоге можно было бы посмотреть как обычную бизнес-логику поставщика. Однако история приобретает совсем другую окраску, как только открываешь реестры владельцев.

Из-за спины "молодого и перспективного" новичка откровенно торчат "уши" Татьяны Глиняной — одного из самых известных поставщиков Минобороны времен скандала с "яйцами по 17 гривен", которой буквально несколько дней назад — 17 ноября — НАБУ и САП объявили очередное подозрение по делу о фабрикации производства и вымогательстве 2 млн евро.

Формально консорциум "Постач Тайм" (ул. Крещатик, 46) – это лишь юридическая "обертка" без собственной базы. Нынешнее название и столичную прописку структура получила 12 октября 2026 года — ровно за 17 дней до объявления торгов АОЗ, сменив предыдущую вывеску Консорциум "Гранд Консалт". В штате самого победителя работает только один человек – директор Богдан Волошин, тогда как все 33 привлеченных работника (логисты, бухгалтеры, грузчики) официально трудоустроены у главного учредителя – ООО "Мит Микс".

Хронология создания и деятельности консорциума "Постач Тайм". Инфографика "Телеграфа"

Именно на "Мит Микс" записана вся реальная инфраструктура в городе Узин Киевской области (цеха, склады, холодильники и более 100 грузовиков). И именно у этой материнской компании консорциум берет свинину по 160 грн/кг, чтобы продать армии по 228 грн/кг.

История собственности компании прямо ведет к семье Татьяны Глиняной, которая изначально владела ООО "Мит Микс" единолично. Впоследствии, по данным YouControl, мажоритарным владельцем и конечным бенефициаром предприятия с долей 60% был внук Глиняной – Назарий Березюк, а 40% принадлежало Александру Дмитриевичу. Впоследствии часть Березюка переоформили на партнера: с июля 2025 года 100% капитала "Мит Микса" сосредоточил в своих руках Александр Дмитриевич.

История собственности компании ведет к семье Татьяны Глиняной

Зачем такие сложности с изменениями названий, регистрации, владельцев? Ответ, кажется, очевиден, ведь ООО "Мит Микс" фигурирует в нескольких громких делах. В частности, компания упоминалась как финансовый и производственный хаб "белоцерковской группы", через который в 2022-2023 годах транзитом прогоняли сотни миллионов гривен во время завышенных закупок для ВСУ (дело НАБУ на 733 млн грн № 991/6801/25).

Плюс у компании были проблемы в налоговой сфере. В частности, по данным судебных реестров в октябре 2024 года директор фирмы ушел от ответственности только после того, как государству возместили убытки за бестоварные операции со связанными компаниями (дело № 357/14147/24). Также ООО "Мит Микс" занималось БЭБ из-за подозрений в фиктивной торговле свининой, неуплаты налогов на сотни миллионов и растраты средств (дела № 761/46507/24 и № 463/11842/24, 757/4054/25-к).

С таким шлейфом пройти проверку безопасности АОЗ напрямую было почти невозможно. Вместо этого переименование старого консорциума в "Постач Тайм" за две недели до торгов позволило использовать мощности и людей того же "Мит Микса", но уже под новой, формально чистой вывеской.

Что дальше: у АОЗ еще есть время нажать на "стоп"

История с победой "Постач Тайма" еще не завершена — и это главный шанс для государства избежать очередного оборонного скандала. По состоянию на вторую половину ноября 2026 года договора с консорциумом еще не подписаны – в системе Prozorro закупки находятся в статусе "Ожидает подписания".

Результаты торгов АОЗ. Победа консорциума "Постач Тайм". Инфографика "Телеграфа"

Правда, общий подход закупочного агентства к оценке рисков вызывает беспокойство. Ранее в ответ на запрос "Телеграфа" относительно другого действующего поставщика, в работе которого фиксировались многочисленные срывы поставок и поставки фальсификата, в АОЗ подчеркнули: даже наличие зафиксированных нарушений и претензионно-исковой работы не является автоматическим основанием для недопуска компании к торгам, а ставку в Агентстве делают на дальнейший мониторинг.

В случае же с "Постач Таймом" ситуация еще более сложная: формально у консорциума нет негативной истории выполнения контрактов, потому что раньше он не работал на этом рынке, а его учредители фигурируют в уголовных производствах, где еще не вынесены окончательные приговоры.

Однако именно на этапе квалификации в АОЗ остаются законные рычаги тщательно проверить добросовестность победителя и происхождение его активов. Редакция "Телеграфа" уже направила официальные запросы руководству Агентства и консорциума и обязательно обнародует их позицию. Не переключайтесь.