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Председатель парламентской ВСК Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады подверг критике руководство НАБУ и САП из-за неявки на заседание комиссии и призвал руководителей антикоррупционных органов прекратить игнорировать парламентский контроль.

На заседании ВСК не было всех пятерых приглашенных. По словам народного депутата, НАБУ даже не предоставило ответ на официальное приглашение, направленное еще 19 ноября.

"НАБУ не может найти в СЕДО приглашение от парламента? Вы издеваетесь над нами?" — возмутился Гончаренко.

Нардеп отметил необходимость подотчетности антикоррупционных органов украинскому парламенту и призвал их руководство лично прийти на заседание комиссии и ответить на вопросы депутатов.

"Прекратите позориться! Приходите в парламент, отчитывайтесь!" — заявил Гончаренко