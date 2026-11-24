Какие диагнозы дают право и какие документы нужны

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Сама по себе III группа инвалидности жены не дает мужу отсрочки от мобилизации. В отличие от случаев, когда жена имеет I или II группу, для III группы закон устанавливает дополнительные условия: значение имеет не только факт инвалидности, но и заболевание или причина, по которой ее установили. Поэтому даже при наличии соответствующей справки МСЭК или выписки из решения экспертной команды ТЦК может отказать в отсрочке, если медицинские основания не отвечают требованиям закона.

"Телеграф" выяснял, в каких случаях мужчина может получить отсрочку из-за жены с III группой, какие документы подавать и что делать после отказа ТЦК.

Почему III группа не работает автоматически, как первая и вторая

Достаточно ли III группы инвалидности жены, чтобы муж получил отсрочку? В комментарии "Телеграфу" на этот вопрос ответила старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова .

"Нет, автоматического права нет. Для жены с I или II группой отсрочка предусмотрена пунктом 11 части 1 статьи 23 без дополнительных оговорок относительно диагноза", — говорит юрист.

Для III группы основание более узкое. По словам эксперта, отсрочку предоставляют тем, чья жена имеет эту группу, установленную в результате конкретных заболеваний.

"Поэтому сама по себе III группа основанием не является", — отмечает юрист.

Требование закреплено в пункте 12 части 1 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там прямо перечислено, в каких случаях мужчина имеет право на отсрочку.

Два отдельных пути: причина группы или диагноз

Закон предусматривает два варианта, и мужу достаточно подпадать под один из них. Диана Тернова описала их так.

Первый касается причины инвалидности. III группа должна быть установлена в результате:

онкологического заболевания;

отсутствия конечности или конечностей;

отсутствия кисти или кистей;

отсутствия стопы или стоп;

отсутствия одного из парных органов.

Второй зависит от наличия болезни. Здесь причина, по которой жене установили группу, не имеет значения: ее могли дать по любому поводу. Но у жены должно быть диагностировано:

онкологическое заболевание;

психическое расстройство;

церебральный паралич;

другие паралитические синдромы.

Уход, передвижение, другие родственники: чего закон не требует

Отдельно возникает вопрос ухода: нужно ли доказывать, что жена не может обходиться без посторонней помощи. По словам эксперта, действующая норма этого не предусматривает.

"Закон не требует дополнительных документов о том, что военнообязанный должен быть поставщиком социальных услуг. Также не нужны решения органов социальной защиты по уходу", — отмечает Диана Тернова.

Не указано в законе и того, что человек с инвалидностью сам должен нуждаться в постоянном уходе. Поэтому не важно, ходит ли жена самостоятельно, обслуживает ли себя и справляется ли с бытовыми делами.

"Самостоятельным основанием является сам факт наличия жены с III группой, установленной в результате перечисленных в Законе болезней", — объясняет юрист.

Еще одно уточнение касается других трудоспособных родственников в семье.

"Мужу не нужно быть единственным человеком, которій может осуществлять уход. Наличие родителей, совершеннолетних детей, братьев или сестер никоим образом не влияет на право на отсрочку", — говорит Диана Тернова.

По ее словам, закон разграничивает два основания. Одно связано с инвалидностью супруги. Другое касается постоянного ухода за другими родственниками.

Те же два случая действуют и для тех, кто уже на службе

Подобную логику закон применяет и к военным. Статья 26 предусматривает увольнение с военной службы из-за необходимости ухаживать за женой или мужем с III группой. Но только при конкретных медицинских условиях.

Общая III группа основанием для увольнения сама по себе не является. Ресурс выделяет те же два случая: группа, установленная по определенным причинам, или группа по какой-либо причине при наличии онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Свидетельство о браке и справка: что нести в ЦНАП

Когда основание определено, остается собрать документы. Их перечень определяет постановление Кабинета Министров № 560 (далее – Порядок № 560). По словам эксперта, комплект состоит из двух частей. Сначала нужно свидетельство о браке. К нему добавляют один из документов, подтверждающий инвалидность супруги:

Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) по форме Минздрава. Выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека. Удостоверение, подтверждающее соответствующий статус. Пенсионное удостоверение или удостоверение о назначении социальной помощи по законам о помощи лицам с инвалидностью с детства и лицам, не имеющим права на пенсию. В нем должны быть указаны группа и причина инвалидности. Справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальное пособие, по форме Минсоцполитики.

Вторая часть касается самой болезни. Нужен отдельный документ, подтверждающий наличие у жены заболевания и/или причину инвалидности из перечня закона.

Что делать, если ТЦК отказал: четыре шага юриста

Даже с полным комплектом можно услышать отказ. Решение принимает комиссия при территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Поэтому главный способ защиты, по словам Дианы Терновой, это обращение в окружной административный суд. Эксперт советует действовать так:

Получить решение комиссии. На руках должно быть письменное решение или протокол. Тогда можно проверить, рассматривала ли комиссия все медицинские документы и правильно ли применила статью 23 Закона и Порядок № 560. Посоветоваться с юристом по поводу документов. Если отказ возник из-за неполных медицинских формулировок или нехватки бумаг, их следует дополнить и подать повторно через ЦНАП. Представить административный иск. В нем следует требовать признать решение комиссии противоправным и отменить его. Не затягивать с иском. Без действующей отсрочки мужчина может быть призван во время мобилизации еще до завершения судебного разбирательства.

Отказ "из-за доброкачественной опухоли": как суд отменил решение ТЦК

Как это выглядит на практике, показало дело из Днепра. Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел иск мужчины, которому ТЦК отказал в продлении отсрочки. Ранее ее уже неоднократно предоставляли по тем же самым документам.

Муж обратился через ЦНАП и добавил свидетельство о браке, справку МСЭК, пенсионное удостоверение и индивидуальную программу реабилитации жены. Ей бессрочно установили III группу еще в 2021 году, а в медицинских документах было указано онкологическое заболевание. Справки ТЦК на этом основании выдали в 2025 году, и по состоянию на 1 января 2026 года отсрочка отражалась в приложении "Резерв+".

В феврале 2026 года комиссия отказала. Она сослалась на несоответствие оснований требованиям закона и непредоставление надлежащих документов. В сообщении также отметила, что доброкачественная опухоль не является онкологическим заболеванием.

Суд по существу диагноз не оценивал. Он обратил внимание на другое: ответчики не подали отзыв и не доказали, что состояние здоровья жены улучшилось или документы утратили силу. Комиссия также не объяснила, какие именно бумаги считает ненадлежащими. Между тем, согласно Порядку № 560, она должна оценивать документы, при необходимости запрашивать дополнительную информацию и мотивировать отказ.

Решение комиссии признали противоправным и отменили. Суд обязал рассмотреть заявление повторно, но отсрочку сам не предоставлял, потому что это полномочия комиссии. С ТЦК также взыскали судебный сбор в размере 1331,20 грн. Справа имеет номер 160/3683/26.

Законопроект может добавить требование постоянного ухода

Правила, описанные экспертом, могут измениться. В октябре 2026 года бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила , что возглавляемая ею правозащитная организация получила ответ от Офиса военного омбудсмена. К ней добавили текст подготовленного законопроекта, сравнительную таблицу и пояснительную записку.

Среди предложений есть изменения для супругов людей с инвалидностью. Для мужей и жен лиц с I и II группами вместо самого факта наличия такого члена семьи могут предусмотреть обязательный постоянный уход. Для супругов людей с III группой при обстоятельствах, определенных законом, также могут ввести дополнительное требование по уходу. Речь идет, в частности, об онкологических заболеваниях и отсутствии конечностей.

Изменения могут коснуться и других категорий. Для родителей детей с инвалидностью предлагают дополнительные условия. Для родственников третьей степени родства, ухаживающих за людьми с I или II группой, хотят отменить отдельное основание, а для родственников второй степени установить дополнительные ограничения. Некоторые из условий касаются отсутствия других лиц, которые могли бы осуществлять уход.

Пока это только предложения. Получение документа не означает, что правила уже изменились. Для этого законопроект должен быть обнародован, рассмотрен и принят в установленном порядке.