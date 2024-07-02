VODA UA начала сотрудничество с одной из крупнейших сетей АЗС в Киеве
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Бренд столовой воды VODA UA начал сотрудничество с сетью АЗК KLO.
Об этом сообщила СЕО VODA UA Екатерина Садовая.
"Отныне продукция бренда доступна во всех пристанционных магазинах сети АЗС KLO в Киеве и области", – отметила глава компании.
Напомним, VODA UA – украинский бренд питьевой воды, которая добывается в горных водозаборах и источниках регионов Карпат на высоте более 1000 метров над уровнем моря.
Вода не поддается никакому химическому влиянию и не является купажированной, а также имеет оптимальные уровни минерализации и рН 7,3.