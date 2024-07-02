VODA UA розпочала співпрацю з однією з найбільших мереж АЗС у Києві
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Бренд столової води VODA UA розпочав співпрацю з мережею АЗК KLO.
Про це повідомила СЕО VODA UA Катерина Садовая.
"Відтепер продукція бренду доступна у всіх пристанційних магазинах мережі АЗС KLO в Києві та області", – зазначила глава компанії.
Нагадаємо, VODA UA – український бренд питної води, яка видобувається у гірських водозаборах та джерелах регіонів Карпат на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря.
Вода не підлягає жодному хімічному впливу та не є купажованою, а також має оптимальні рівні мінералізації та рН 7,3.