Дефолт близится? Что нужно знать и чего ждать от курса доллара

Украина вступает в непростые переговоры

Кредиторы Украины начинают хотеть свои деньги. После полномасштабного вторжения наша страна договорилась о моратории на обслуживание и выплату внешних долгов. Его срок истекает в сентябре 2024 года. Наибольшее внимание – к еврооблигациям. Их общая сумма почти в 20 млрд долларов. И в августе, по обычному графику, мы должны были бы выплатить 4 млрд долларов.

Несколько дней назад наделала шуму статья WSJ о том, что некоторые держатели наших еврооблигаций хотят, чтобы страна возобновила обслуживание долга. И выплачивала бы хотя бы по 500 млн долларов в год. Самые крупные кредиторы даже наняли для переговоров дорогих юристов.

На самом деле ничего чрезвычайного не происходит. Ведь окончание моратория приближается, поэтому кредиторы будут пытаться улучшить для себя условия. Многим из них ситуация не очень "болит". Крупнейшие пакеты облигаций – у огромных компаний, управляющих триллионными портфелями. Доля украинского долга в них мизерная.

Но переговоры, безусловно, будут трудными. Для того чтобы реструктуризировать долг, нужно получить поддержку двух третей собственников еврооблигаций. WSJ пишет о компаниях, контролирующих 20% долга по этим бумагам.

Так какие же шансы на то, что кредиторы будут неуступчивыми? В этой финансовой интриге есть весомый игрок. Долговое соглашение с внешними кредиторами — часть программы МВФ. То есть мы фактически имеем разрешение не платить. Но, конечно, нужно договариваться.

"Подчеркиваю, прощения долгов не будет, – уверял руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий 9 мая на вебинаре. – Со временем, но в относительно далекой перспективе, мы можем рассчитывать на списание, но сейчас я уверен почти стопроцентно, что мы договоримся и произойдет полноценная реструктуризация на срок до апреля 2027 года".

Особняком стоит вопрос переговоров по использованию российских активов в качестве частичного источника погашения расходов на обслуживание внешнего госдолга в будущем. На счетах стран — партнеров Украины заморожено около $300 млрд российских активов. Международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,6 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, которые находятся под санкциями. "Обмен украинских обязательств по выплатам на конфискованные российские активы может быть очень привлекательным финансовым инструментом, который, безусловно, нужно еще создать", — считает Паращий.

В целом ситуация не выглядит плохой. Речь идет о сравнительно небольшой части обязательств Украины. Наш общий долг — чуть больше 140 миллиардов долларов. Но кредиты, которые Украина получала в последние два года, преимущественно льготные. Канада, Великобритания, Япония и ЕС предоставляли Украине кредиты стоимостью от 0 до 1,5% годовых. Для сравнения: мирный Пакистан занимает под 11% годовых. Еще одна особенность последних кредитов – они очень длинные. И если в 2022 году Украина привлекала деньги на 15 лет, то последние — вообще на 30—35. Рыночные условия — по долгу перед МВФ и облигациям внутреннего займа.

Естественно, что любая регистрация спровоцирует технический дефолт. То есть Украина на время будет вынуждена признать неспособность платить по долгам. Но это будет согласовано с кредиторами.

Соответственно, нет и больших курсовых рисков. Реструктуризация долгов позволит Украине сэкономить. В этом – гарантия относительно стабильного курса доллара. Не только в этом году, но и долгосрочно. Согласно программе МВФ, в 2024—2027 годах Украина должна сэкономить на выплатах по внешнему госдолгу 11,8 млрд долларов. В текущем году речь идет о 4,6 млрд. То есть прямо сейчас никакой угрозы нет.