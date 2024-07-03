Будет ли доллар по 100 гривен и как поднимутся тарифы. Важный прогноз для Украины

Украинцам подготовили немало сюрпризов по налогам, ценам и коммуналке

Украина получила новый транш кредита от МВФ – 2,2 млрд долларов. 28 июня Фонд одобрил четвертый пересмотр программы для Киева и согласовал выделение денег. Но есть несколько условий. В обновленном меморандуме с МВФ появились новые структурные маяки, касающиеся реформы таможни и судопроизводства.

Но больше "маяков" украинское экспертное сообщество испугали так называемые "намерения", прописанные в пространном отчете Фонда по Украине. Там речь идет о налогах и коммунальных тарифах, а еще о том, что жить украинцам нужно экономнее.

Не случайно публикация отчета МВФ и нового меморандума совпали с принятием Кабмином новой бюджетной декларации на 2025—2027 годы (она должна стать основой проектов бюджетов на следующие годы). В бюджетной декларации фактически заморозили рост минимальной заработной платы. А это значит, что оклады бюджетников и социальные выплаты расти точно не будут. Цены же, наоборот, берут разгон — Фонд пересмотрел свои прогнозы по инфляции в Украине, ухудшив их вдвое.

"Телеграф" собрал основные новации, на которые подписались власти в обмен на деньги от МВФ, и проанализировал, что они означают для простых украинцев.

Курс доллара

В новом меморандуме с МВФ прописано, что Национальный банк Украины и дальше будет смягчать валютные ограничения. Регулятор уже и так частично их снял. В частности, в мае этого года в Украине упростили оплату импорта и разрешили бизнесу выведение за границу дивидендов в размере 1 млн евро ежемесячно.

Однако в документе есть предостережение — Фонд не рекомендует включать печатный станок, то есть призывает украинские власти избегать прямой эмиссии. А если не будет денег (например, в период задержки международной помощи), советует Украине жить либо на сбережения (то есть предыдущие транши международной помощи), либо выпускать больше ОВГЗ.

Все это свидетельствует о том, что стремительного роста курса доллара в Украине, например до 70—100 гривен, скорее всего, не будет.

"Не прогнозируется обрушение гривны, что могло бы быть в случае неконтролируемого печатания денег. Ожидаем плавную девальвацию национальной валюты и, соответственно, небольшой рост курса доллара. Например, на следующий год — до 45 гривен в год", — говорит "Телеграфу" глава Экономического. дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Честная таможня и никакой контрабанды

В обновленном меморандуме с МВФ добавился новый структурный маяк – реформа таможни. Срок исполнения – до конца октября 2024 года.

Реформирование таможни можно назвать новшеством только условно. Этот пункт уже фигурировал в предыдущих меморандумах с МВФ, но до выполнения дело так и не дошло.

На этот раз все может сложиться по-другому. В парламенте уже есть законопроект 6490-д, принятый Радой в первом чтении. Как отметил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, сейчас проект готовят ко второму чтению, основные нормы согласовываются с международными партнерами. Он не исключает, что принятие законопроекта будет непростым, но формула "деньги в обмен на реформы", которой в последнее время придерживается МВФ, пока не подводила.

Реформы таможни подразумевают максимальную цифровизацию, кадровые чистки и открытость всех процессов, а также бой контрабанде, из-за которой бюджет ежегодно недополучает миллиарды гривен. Для государства это чистый позитив, потому что позволит увеличить налоговые поступления. Но украинцам стоит готовиться к тому, что купить со скидкой "серый" iPhone будет невозможно.

Аудит коммунальщиков и тарифов. Как изменятся платежки

До конца октября этого года перенесли срок выполнения "маяка", уже фигурировавшего в предыдущем меморандуме с МВФ, — аудит долгов компаний теплоснабжения. Его должны были провести до июня 2024 года, но эту задачу успешно провалили.

Руководитель КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко рассказал "Телеграфу", что большинство теплокоммунэнерго сейчас в крайне тяжелом положении.

"Государство не компенсирует разницу в тарифах (между рыночной стоимостью и ценами для населения), есть задолженность со стороны потребителей. Так что ТКЭ часто просто нечем платить за газ. Но "Нафтогаз" получил право блокировать наши счета за долги. Поэтому не остается средств даже на плановые ремонты", — говорит он.

Что даст аудит теплокоммунэнерго? Эксперт по энергетике и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что можно будет оценить общее состояние отрасли. Следующим шагом должны быть ее структурные изменения, в частности модернизация. Но на это нужны большие деньги, которые пока непонятно где брать.

Решение может оказаться простым – пересмотр коммунальных тарифов .

О коммунальных тарифах упоминается и в меморандуме от МВФ. Отдельного "маяка" нет, но есть "намерения". Фонд советует внепланово пересмотреть тарифы для населения.

Какие услуги могут подорожать?

Попенко говорит, что первый в очереди — газ. Его стоимость для населения – 8 гривен за куб – не повышали с 2020 года.

"Рыночная цена на газ — 14 гривен. Так что тариф будет двигаться до 14 гривен за куб, возможно, поднимать его будут в несколько этапов", — отметил Попенко.

Обновленные тарифы на газ сразу же запустят подорожание отопления и горячей воды, добавил эксперт.

"В структуре стоимости отопления газ составляет 95%. Так что за тепло тоже придется платить больше почти вдвое. То есть, если сейчас гигакалория тепла стоит в среднем 1654,41 гривны, то будет около 3 тысяч. Это значит, что за отопление двухкомнатной квартиры площадью 50 квадратных метров придется платить примерно 4 тысячи вместо 2—2,5 тысяч в месяц", — подсчитал Попенко.

Горячая вода, по его оценкам, тоже должна подорожать почти вдвое – примерно до 200 гривен за куб. Поэтому семья из трех человек, потребляющая 2 куба горячей воды в месяц, заплатит 400 гривен вместо нынешних 200.

Не исключено и новое подорожание электроэнергии для населения. Потому что рыночная цена сейчас — 8,5 гривны, а украинцы даже после недавнего пересмотра подорожания электричества платят 4,32 гривны за киловатт.

"Понятно, что такое удорожание общей платежки может закончиться новой волной долгов. Потому что не факт, что все украинцы смогут платить по новым ценникам. Нужно будет значительно увеличить бюджетные расходы на субсидии, иначе коммунальной системе грозит большой кризис", — подытожил Попенко.

Налоги и цены

В отчете о состоянии экономики Украины МВФ ухудшил свой прогноз из-за риска активизации боевых действий и атак врага на нашу энергетику. В частности, инфляционные ожидания ухудшились почти вдвое — до 8% к концу 2024 года. Это значит, что будут расти потребительские цены и в целом дорожать жизнь в Украине, отметил Пендзин.

Правда, это отрицательный сценарий. И в меморандуме с МВФ украинское правительство взяло на себя обязательство сделать все, чтобы его избежать. Речь идет об изменении налоговой политики .

Как изменить налоги?

В меморандуме упомянуто принятие в целом уже зарегистрированных в Раде проектов — о постепенном повышении акцизов на автомобильное топливо и сигареты до минимальных ставок, действующих в ЕС, а также на сладкие напитки. Эксперты ранее уже просчитывали, что повышение акцизов на горючее прибавит к литру дизеля и бензина на первом этапе пересмотра акцизов (а он планируется уже в этом году) 1,5 —2 гривны, а к концу реформирования акцизного сбора будет плюс 7,3—9,6 гривны на литре. Пачка сигарет, которая сейчас стоит 100 гривен, может подорожать сначала на 7 гривен , а потом почти на 40 гривен.

Но это только начало. В меморандуме прописаны также налоговые новации по медицинскому каннабису (должен быть новый закон на эту тему), налог на прибыль с АЗС (а это может еще больше добавить к ценникам на топливо). Власти должны пересмотреть все налоговые льготы, а также сдерживать непрофильные расходы, сосредоточившись на финансировании военных нужд.

Как следствие, в одобренной Кабмином бюджетной декларации на 2025—2027 годы уже заморожена минимальная зарплата. Это означает, что и в бюджете-2025, скорее всего, не будет предусмотрен рост минималки и прожиточного минимума, к которым привязаны зарплаты бюджетников и социальные выплаты.

Зачем Украине кредит МВФ

Как видим, украинцам придется затянуть пояса, чтобы МВФ продолжал выделять новые транши. На самом ли деле это необходимо?

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что нынешнее решение Фонда о выделении Украине 2,2 млрд долларов означает, что мы остаемся в программе общего пакета внешнего финансирования на 122 млрд долларов, а это крайне важно в условиях войны и постоянных фискальных разрывов.

"Продолжение финансирования МВФ — это также важный сигнал для других международных кредиторов и доноров, особенно в контексте разговоров о возможном дефолте Украины", — отметил Забловский.

О дефолте Украины говорят все чаще. Как написал недавно The Economist, у Киева есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и спастись от дефолта.

Напомним, на два года кредиторы Украины согласились на остановку выплат по долгам. И мораторий заканчивается уже 1 августа этого года. Сейчас обсуждают варианты реструктуризации и частичного списания долга. И тот факт, что МВФ продолжает "верить в Украину" и не прекращает финансирования, может оказаться весомым аргументом для иностранных кредиторов и в конце концов заставить их пойти на уступки.