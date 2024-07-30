Такого Орбан не ожидал. Украина нашла рычаг давления на Венгрию

Украина намекнула "миротворцу" Виктору Орбану, что будет с ценой бензина в Венгрии, если он не поддержит проукраинский курс Евросоюза

Украина остановила транзит нефти подсанкционной российской компании "Лукойл" через свою территорию в Венгрию и Словакию. В каждой стране без сырья осталось по НПЗ. Оба эти завода принадлежат крупнейшей нефтегазовой венгерской компании MOL.

Это ожидаемое решение Киева вызвало неадекватную реакцию венгерского премьера Виктора Орбана – он угрожает Украине отключением электричества, бензиновым эмбарго, блокировкой финансовой помощи и даже судом за нарушение соглашения об ассоциации с ЕС.

"Телеграф" разбирался, почему Орбану так важен украинский транзит российских энергоносителей и как его остановка изменит экономическую и политическую ситуацию в Венгрии.

Дружба без альтернативы

Венгрия имеет практически единственный источник поставок энергоносителей. Свыше 90% газа и 61% нефти импортируют в эту страну из России. Единственный венгерский НПЗ Duna, мощностью 8,1 млн тонн в год, был построен с помощью советских специалистов в 1965 году и является конечной точкой южной ветки нефтепровода "Дружба".

Только соседняя Словакия среди европейский стран имеет бо́льшую зависимость от российских энергоносителей. Но ирония в том, что единственный словацкий НПЗ Slovnaft, который также получает российскую нефть по "Дружбе", в 2000 году купила венгерская нефтегазовая компания MOL.

Когда в июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против российской нефти, он сделал исключение для Венгрии, Словакии и Чехии, которые в силу своего географического положения не имеют альтернативных вариантов поставок. Им временно разрешили импортировать сырье из России по нефтепроводу "Дружба".

Отсрочку этим странам дали при условии, что они найдут альтернативные маршруты поставок нефти к 2025 году и не будут продавать изготовленные из российской нефти ГСМ на рынке ЕС.

Чехия, которая 65 процентов нефти получала из России, так и поступила. Правительство вложило деньги в продление к своим границам Трансальпийского нефтепровода (TAL), который транспортирует арабскую нефть из итальянского порта Триест.

Плоды венгерско-российских отношений

А вот Венгрия не спешила рвать с путинской Россией и отказываться от российских энергоносителей. И тому была веская причина – деньги и амбиции главы венгерского правительства.

Дружба Орбана с Путиным, зародившаяся в 2009 году, приносит венгерскому премьеру конкретные экономические и политические дивиденды. Первым результатом связей с российским диктатором стал контроль венгерского правительства над стратегической нефтегазовой компанией MOL.

В 2010 году крупнейшим акционером компании MOL, которая снабжает топливом 85% АЗС Венгрии, являлся российский энергетический гигант "Сургутнефтегаз". Россияне выкупили 21,2% акций MOL у австрийцев в разгар финансового кризиса в 2009 году. Остальные акции компании, которая имеет НПЗ в Венгрии, Словакии и Хорватии и доминирует на рынках этих стран, были распылены небольшими пакетами среди множества частных и институциональных инвесторов.

Предыдущие правительства Венгрии пытались выкупить долю "Сургутнефтегаза" в MOL, однако россияне неизменно отвечали отказом. После прихода Орбана к власти позиция Москвы смягчилась, и венгерское правительство выкупило акции "Сургутнефтегаза", став крупнейшим акционером MOL.

Позже контролируемый Орбаном парламент передал 10% акций MOL фонду частного университета, многие ведущие личности которого связаны с ближайшим окружением венгерского премьера. А его руководителем является доверенный человек Орбана – Балаж Орбан, госсекретарь канцелярии премьера.

Еще одним плодом дружбы Орбана с Путиным стал передел газового рынка Венгрии. Ранее интересы венгерского правительства в отношениях с "Газпромом" представляла немецкая компания E.ON. В конце 2012 года правительство Орбана, после консультаций в Кремле, выкупило венгерский газовый филиал E.ON. После этого Орбан стал вести переговоры о поставках газа напрямую с Москвой. Как писали тогда венгерские СМИ, россияне были благодарны мадьярам за то, что помогли вытеснить с рынка "врага".

Третьим результатом регулярных вояжей Орбана в Москву стала тотальная зависимость атомной энергетики Венгрии от России. В августе 2013 года Орбан провел конфиденциальную встречу с главой "Росатома", на которой было принято решение о передаче проекта расширения единственной в Венгрии АЭС "Пакш" россиянам без публичного тендера. А спустя полгода Орбан и Путин в Москве объявили о заключении очень выгодного для россиян контракта на строительство двух энергоблоков на АЭС "Пакш" стоимостью 12 млрд евро.

В итоге, добившись от Путина преференций на поставки энергоносителей, Орбан сформировал в Венгрии систему, очень похожую на украинскую времен Кучмы – Януковича. Венгерская правящая верхушка покупала лояльность населения низкими ценами на коммунальные услуги, а сама зарабатывала миллионы на марже от использования дешевых российских нефти и газа.

Обратная сторона безальтернативной дружбы

До 2022 года стоимость бензина, газа и электроэнергии для бытовых потребителей в Венгрии была одна из самых низких в ЕС.

Даже после введения антироссийских санкций в ответ на агрессию России против Украины в 2014 году Орбану удавалось сохранять теплые отношения с Путиным и получать скидки на энергоносители. Это помогало ему удерживать рейтинги и в 2014-м, и 2018-м переизбираться премьером.

За полгода до очередных выборов в 2022 году Орбан вновь применил проверенную предвыборную тактику — заморозил цену бензина.

Эта антирыночная мера в ходе избирательной кампании подавалась популистской партией Орбана, как стремление правительства "защитить потребителей от инфляции". И она сработала. 3 апреля 2022 года венгры вновь поддержали Орбана, отдав за его партию Фидес 54% голосов.

Однако летом 2022 года G7 и ЕС ввели пакет санкций против российской нефти, а Украина начала системное повышение тарифов на транзит нефти через свою территорию к венгерским НПЗ. Эти меры, а также рост мировой цены на нефть, подтолкнули стоимость топлива во всех странах ЕС. Кроме Венгрии, где действовал административный потолок цены на бензин. Запрет на поставки российских энергоносителей и повышение платы за транзит бесили Орбана: ему все трудней удавалось удерживать низкие цены внутри страны.

Тем временем ограничения стоимости бензина разоряли небольшие венгерские компании, управлявшие АЗС. Многие из них закрывались. С другой стороны, ценовой потолок на топливо значительно увеличил его потребление. Жители граничащих с Венгрией стран, где цены на топливо не регулировались, выстраивались в многокилометровые очереди к АЗС, запасаясь дешевым топливом впрок.

Манипуляции с ценами разогнали инфляцию

Чтобы погасить разгоравшийся в стране топливный кризис, Орбан в декабре 2022 года вынужден был отменить мораторий на повышение цен на топливо. Производители и поставщики тут же взвинтили стоимость горючки, пытаясь хоть как-то компенсировать убытки, полученные за 13 месяцев моратория.

Упорное нежелание Орбана отказываться от дешевых российских энергоносителей и неуклюжие предвыборные манипуляции с ценами на топливо разогнали инфляцию в Венгрии до невиданных масштабов. В марте 2023 года цены на продовольствие выросли почти на 46%, в том числе стоимость яиц взлетела на 74%, цена молочки поднялась почти на 73%, масла – на 68%, хлеба – на 67%.

Еще одним негативным последствием популистской экономической политики Орбана стало налоговое истощение ведущих венгерских компаний. Чтобы закрыть образовавшуюся дыру в бюджете в размере свыше 10 млрд евро, правительство Венгрии обложило специальным налогом на сверхприбыль предприятия энергетического и горнодобывающего сектора, а также банки.

Прозрачный намек венгерскому "голубю мира"

Особенно сильно фискальные изъятия ударили по компании MOL, которая из-за высоких налогов практически полностью прекратила инвестиции в модернизацию.

Давнишний соратник Виктора Орбана, многолетний президент MOL Жолт Хернади назвал новые налоги наказанием для его компании и спрогнозировал их негативное влияние на рост производства. 21 июля 2024 года он выступил с заявлением в проправительственном издании Mandiner, в котором резко раскритиковал экономическую политику властей.

По его словам, негативное влияние [фискального давления] заметно уже сейчас, отечественное промышленное производство постоянно снижается – только в мае [2024-го] оно упало на 5 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Его не волнует количество специальных налогов. Куда делась предсказуемая налоговая система?" – спрашивает глава компании премьера, не упоминая его имени. "У вас кружится голова", – обращается к неназванному собеседнику Жолт Хернади и утверждает, что военные цены были вызваны не действиями компании, а войной и политическими реакциями на нее.

Публичное выражение недовольства действиями правительства руководителем крупнейшей нефтегазовой компании страны появилось сразу же после перебоев в поставках нефти на нефтеперерабатывающие предприятия MOL из-за украинских санкций. Как опытный бизнесмен Жолт Хернади оценил реакцию еврочиновников на венгерские жалобы и догадался, что решение о закрытии транзита нефти в Венгрию было согласовано с Еврокомиссией. Таким образом Украина и ЕС намекают венгерскому "голубю мира", что произойдет с ценами на бензин в Венгрии, если он не будет прислушиваться к мнению Брюсселя и окончательно порвет с Евросоюзом.