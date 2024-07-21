"Я бы давно вышвырнул его из Евросоюза": президент "Баварии" наехал на Орбана

Венгерский политик раздражает даже футбольных функционеров

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс раскритиковал политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Недавно глава Венгрии отправился в турне в Украину, РФ, Китай и США, после чего ознакомил Европейский Союз с результатами "миротворческой миссии".

Соответствующий комментарий Хенесса приводит журналист Максимилиан Кох в соцсети Х. Видимо, Ули не понравилось, что Орбан на международном уровне говорил от имени ЕС.

"В Венгрии проживает всего 8 миллионов человек (по состоянию на 2024 год население Венгрии составляет около 10 млн человек – Ред.), но он ведет себя так, будто в стране все 200 миллионов жителей.

Я бы давно вышвырнул его из Евросоюза", – сказал Хенесс.

Напомним, Орбан 2 июля неожиданно посетил Киев, где впервые с начала российского вторжения провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этом он не остановился и уже 5 июля оказался в Москве, где побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным.

7 июля стало известно, что после этого он отправился в Китай. 12 июля Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.