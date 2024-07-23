Намекают Орбану на "выход"? Страна-член ЕС сделала недвусмысленное заявление

Двусторонняя дипломатия Венгрии вредит ЕС

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что пора задуматься над местом Венгрии в Европейском Союзе. Ведь ценности страны сильно отличаются от ЕС, особенно по вопросу Украины.

Об этом пишет Iisalmen Sanomat. Отмечается, что взгляды Венгрии, в том числе премьер-министра Виктора Орбана, не соответствуют официальной линии Евросоюза.

По словам Валтонен, Венгрия в своей двусторонней дипломатии не должна представлять или производить впечатление, что она представляет ЕС. Особенно когда ее премьер-министр Виктор Орбан, например, посещает Москву и Пекин.

"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", – отметила глава финского МИД.

Однако она подчеркнула, что не будет посылать Венгрии сигнал о пересмотре ее членства в ЕС.

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковала визит Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину. Она назвала его "миссией умиротворения".

В то же время Орбан недавно посещал и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Венгерский премьер рассказал о его планах по прекращению войны между Украиной и Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предлагает Орбан в своем мирном плане, который уже направили лидерам ЕС.