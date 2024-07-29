Орбан обвинил Польшу в "лицемерии": Варшава едко ответила

Политика и риторика Орбана антиевропейская, антиукраинская и антипольская, заявила Варшава

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время визита в Румынию заявил, что Польша ведет "лицемерную политику". Также он подверг критике все, что делают Европейский Союз и другие западные страны, однако не забыл похвалить экс-президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщило издание Europa Libera. Орбан, в частности, обвинил Польшу в том, что она якобы меняет в свою пользу баланс сил в Европе.

"Они критикуют нас за отношения с Россией, в то время как сами ведут с ней бизнес через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства", – заявил Орбан.

Варшава не замедлила ответить. Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что политика и риторика Орбана антиевропейская, антиукраинская и антипольская, пишет PAP. Он отметил, что Орбану стоило бы выйти из Евросоюза и создать альянс со своим кумиром Путиным, раз венгерскому премьеру не нравятся те организации, членом которых Венгрия является сейчас.

"Мы не ведем бизнес с Россией, в отличие от находящегося на обочине международного общества премьер-министра Орбана — как в Европейском союзе, так и в НАТО. Это была атака как на Польшу, так и на США, на Европейский союз и НАТО… Почему бы Орбану не создать союз с Путиным и другими авторитарными государствами такого типа? По принципу: если вы не хотите быть членом какого-то клуба, вы всегда можете выйти из него", – сказал чиновник.

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала визит Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину. Она назвала его "миссией умиротворения".

В то же время Орбан недавно посещал и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Венгерский премьер рассказал о его планах по прекращению войны между Украиной и Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предлагает Орбан в своем мирном плане, который уже направили лидерам ЕС.