В Украине запустят государственный кэшбэк, проект рассмотрит Кабмин

По задумке авторов, это программа мотивирует украинцев покупать отечественную продукцию

Правительство Украины внесло на рассмотрение проект постановления о введении денежных выплат для покупателей украинских товаров. На программу государственного "кэшбека" "Покупай украинское" в 2024 году хотят выделить 3 миллиарда гривен, а в 2025-м году 6 миллиардов, а принять документ хотят уже 20 августа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в своем telegram-канале. Заявленная цель программы заключается в поддержке отечественных производителей путем стимулирования покупателей к покупкам их товаров.

"Кешбек начисляется в размере 10% стоимости товаров украинского производства, приобретенных покупателем в предыдущем (отчетном) месяце. Сумма кэшбэка одному покупателю за приобретенные в предыдущем месяце товары украинского производства не может быть меньше 2 гривен, и не может превышать 3000 гривен", — говорится в дополнении к проекту постановления.

Соответствующие выплаты будут финансироваться из государственного бюджета, а эксперимент будет проводиться два года.

Сам Железняк весьма критически относится к идее введения государственного кэшбэка.

"Вместо мата просто напомню, что это все происходит в той же реальности где нам не хватает уже 500 млрд для армии", — говорит он.

Напомним, запуск платформы "Сделано в Украине", в рамках которой вводится программа кэшбэка "Покупай украинское", была анонсирована президентом Владимиром Зеленским в феврале этого года. По его словам, эта программа позволит оставить деньги в Украине и послужить на развитие ее бизнеса.