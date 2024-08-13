Целевые кредиты бизнесу — кто, когда и по какой ставке может взять

Кредиты можно будет взять немного дешевле

Кредитование малого и среднего бизнеса в 2024-м году останется одним из приоритетов банковского сектора Украины. При этом с осени ставки по некоторым кредитам для бизнеса могут упасть на 1-1,5%.

Такой прогноз сделала "Телеграфу" директор департамента малого и среднего бизнеса (МСБ) банка "Глобус" Оксана Шульга. По ее словам, кредитные ставки по займам для малого и среднего бизнеса составят от 13,5% до 16% годовых.

Меньше всего — 13,5%, придется отдать по энергокредитам на покупку и установку альтернативных источников питания (солнечных панелей, тепловых насосов и создание на предприятиях новой энергогенерации и т.п.). Такая низкая ставка объясняется заключением Меморандума между крупнейшими банками, которые обязались способствовать смягчению кредитных условий для таких займов.

С сентября по ноябрь ставки по целевым кредитам для МСБ на покупку основных средств ведения бизнеса (производственное оборудование, автотранспорт, спецтранспорт и т.п.) могут сократиться на 1-1,5% – до 16% годовых. Это стало возможным благодаря снижению учетной ставки до 13%.

По данным специалиста, в первом полугодии больше всего целевых кредитов для малого и среднего бизнеса было выдано предприятиям производственной, промышленной и строительной отраслей — до 60% от общего количества таких займов. При этом средняя сумма предоставленного кредита составляет 1,2 млн грн на срок от 1 до 5 лет.

Как отметила Оксана Шульга, целевые кредиты имеют свои преимущества: предмет финансирования становится залогом по кредиту, не требующим от заемщика дополнительных ресурсов на обеспечение кредита.

Кроме того, многие целевые кредиты поддерживаются государством — госпрограммы "5-7-9", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9", "Доступный факторинг", что дает возможность заемщику компенсировать часть процентной ставки и кредита. Причем на государственные программы приходятся 64% целевых кредитов для МСБ.

— Во втором полугодии количество выданных кредитов для нужд малого и среднего бизнеса ощутимо возрастет: по сравнению с первым полугодием количество таких кредитов может увеличиться в среднем на 25-30%. А по сравнению с 2023 годом объем выданных кредитов вырастет более чем на 50%, — подытожила Оксана Шульга.

Тем временем в преддверии проблем с электроэнергией в отопительный период можно взять кредит на покупку солнечных панелей. Ставка по такому кредиту составит 0%.