Налоги и тарифы, мобилизация и выплаты ВПО: что изменится для украинцев в сентябре

Многие изменения с 1 сентября окажутся для украинцев неприятными

На носу — 1 сентября, и вместе с Днем знаний и новым учебным годом, в Украине будут происходить новации в сфере ЖКХ и экономики, мобилизации и социалки. Для одних они будут не очень приятными, для других — вполне хорошими. "Телеграф" выяснял, чем начнется для украинцев осень 2024-го года.

Подорожание горючего

Самой неприятной новостью, которая коснется всех, станет рост акцизов на автомобильное горючее с 1 сентября. По прогнозам экспертов, в результате повышения акциза бензин подорожает на 1,5 грн, дизель – на 2 грн, а автогаз – на 5 грн за литр. Причем первый этап роста цен произойдет уже 3-5 сентября, а спустя две недели – следующий.

С ростом цены горючего вырастут и расходы бизнеса на транспортные перевозки, поэтому следует ожидать и роста цены товаров, которые перевозят в основном автотранспортом.

Рост налогов

Вторым неприятным фактом сентября может стать рост налогов, который предлагается законопроектом Кабмина №11416-д. Согласно новой редакции закона, предлагается:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов для 1-2 группы ФОПов;

авансовые взносы на АЗС;

1% на ФОПов 3-й группы;

25% на прибыль финучреждений;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования).

Этот документ уже не раз дорабатывали, и его предыдущий вариант предполагал более серьезные изменения в плане роста налогов для украинцев. Как бы то ни было, подобный рост налогов также может вызвать рост цен на некоторые товары и услуги.

Тарифы на ЖКУ

На фоне роста цены горючего и повышения налогов хорошей новостью станет относительная стабильность тарифов на коммунальные услуги. Так, для абонентов НАК "Нафтогаз" природный газ будет и дальше стоить 7,96 грн за кубометр, электроэнергия – 4,32 грн/кВт·ч.

Единственным исключением рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в ряде городов Киевской области. К примеру, в Белогородской территориальной громаде хотят поднять стоимость воды в КП "Святопетровское". Цена на централизованное водоснабжение вырастет на 15%, на водоотвод — на 47%.

Пенсии и соцвыплаты

Также хорошей новостью будет продолжение выплат пенсий и различных пособий, в том числе для внутренне перемещенных лиц. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, по состоянию на август 2024 года выплаты "беженцам" получали 1,5 млн человек из зарегистрированных 4,6 миллиона. Хотя эта программа — одна из крупнейших программ социальной политики и требует свыше 50 млрд гривен в год, снижать размер выплат не планируют.

"Мы теперь эту сумму начали выплачивать на семью, на домохозяйство. Когда мы говорим о классической семье из четырех человек, поддержка будет составлять 10 тысяч: на двоих детей по 3 тысячи, на двоих взрослых по 2 тысячи. И это уже совсем другая, довольно ощутимая сумма", — подчеркнула Оксана Жолнович.

Национальный кешбэк

Со 2 сентября в Украине стартует госпрограмма поддержки украинского производителя — "Национальный кешбэк". В рамках нее за покупку украинских товаров можно будет получать до 10% кешбека с купленных отечественных товаров или от 2 до 3000 гривен ежемесячно. На финансовое обеспечение данной инициативы готовы потратить до 3 млрд грн.

"Телеграф" подробно описывал, как будет проходить реализация будущей программы, и что необходимо чтобы принять в ней участие.

Мобилизация продолжится

Также в сентябре продолжится мобилизационная кампания в ВСУ, которая в целом пройдет без изменений, и особенно в армии будут ждать мужчин с боевым опытом — нужны штурмовики, артиллеристы и т.д. Кроме бойцов, армия нуждается в специалистах гражданских профессий, обеспечивающих эффективную работу военных подразделений. Речь идет о водителях, механиках, IT-специалистах и связистах.

Также произойдут технические изменения в дате начала очередного учебного года. Поскольку 1 сентября придется на воскресенье, школы откроют свои двери со 2 сентября. Закончится же он 30 июня 2025 года.