Зря раскупили все авто мира? В ВР передумали вводить новый налог для украинцев

В новом законопроекте – приятный сюрприз для автовладельцев

Военного сбора на автомобили не будет. В новой версии законопроекта нет никакой информации о новом налоге для украинских автовладельцев.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал новую версию законопроекта №11416-д без упоминаний о дополнительных налогах на импорт или продажу автомобилей. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Ранее планировалось ввести 15% сбор при покупке новых легковых автомобилей. Это вызвало ажиотаж на авторынке Украины, когда покупатели массово скупали автомобили, опасаясь подорожания.

Предыдущая версия законопроекта предполагала существенные изменения в налогообложении. Планировалось увеличить ставку военного сбора с 1,5 до 5% для всех налогоплательщиков, включая физических лиц-предпринимателей. Кроме того, предлагалось ввести 15% сбор при первой регистрации новых легковых автомобилей в Украине. Это должно было касаться как физических, так и юридических лиц, за исключением автомобилей для лиц с инвалидностью.

Законопроект также предусматривал введение военного сбора на сделки по купле-продаже недвижимости. Продавцы должны заплатить 5% от дохода, полученного от продажи одного объекта в течение года.

Новость о возможном введении дополнительного налога повлекла за собой настоящий бум на авторынке. Генеральный директор ВААИД Олег Назаренко сообщил, что в течение следующих выходных после появления этой информации покупатели буквально "вымели" все доступные автомобили из салонов. Покупатели пытались успеть купить автомобили по старым ценам, опасаясь значительного удорожания из-за нового сбора.

Теперь, когда комитет поддержал новую версию законопроекта без дополнительных налогов на автомобили, ситуация на рынке может стабилизироваться. Однако окончательные последствия этого ажиотажа для авторынка станут известны лишь через несколько дней, когда будет опубликована официальная статистика продаж за август.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине снова возрастут налоги. По мнению министра финансов, расширение налогооблагаемой базы – правильный шаг.