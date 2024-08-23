"Приведет к катастрофе": совладелец "Новой почты" резко выступил против повышения налогов

Бизнесмен считает, что Украина лишь пострадает из-за повышенных налогов

Повышение налогов в Украине приведет ее к катастрофе. Ведь чем выше налоги, тем хуже будет развиваться экономика.

Такое мнение высказал в комментарии "Телеграфу" совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк. По его словам, любые налоги тормозят развитие страны.

"Я категорически против налогов. Я категорически против повышения налогов. Это ложный путь и он приведет нас к катастрофе", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце июля стало известно, что в Украине готовится рекордное повышение налогов. В правительственном проекте была прописана настоящая "шоковая налоговая терапия" для людей и бизнеса. Например, речь шла о 30% военного сбора на ювелирные украшения и 15% – на легковых авто. Это в 10—20 раз больше, чем платят с этих товаров сейчас. Военный сбор "для всех" должен вырасти с 1,5 до 5%.

Министр финансов Сергей Марченко после этого анонса говорил, что таким образом каждый работающий гражданин Украины будет иметь возможность внести свой вклад в поддержку ВСУ. Однако на днях стало известно, что в августе это решение рассматривать не будут.

"Телеграф" в свою очередь поговорил с вице-президентом ICC Ukraine по налогообложению, учету и аудиту Дмитрием Алексеенко и узнал его мнение по этому поводу. Эксперт считает, что принятие такого решения грозит Украине гиперинфляцией уже к концу текущего года.