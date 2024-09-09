Венгрия нашла способ получить российскую нефть

Транзит нефти будет восстановлен

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt сообщила о достижении соглашения о продолжении транзита российской нефти по украинскому трубопроводу. Теперь эта компания будет отвечать за доставку нефти до территории Венгрии.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что согласно предыдущему соглашению, за доставку нефти отвечала российская сторона, однако теперь эта ответственность ложится на плечи Mol Nyrt.

"Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", — сказал исполнительный вице-президент Mol Downstream Габриэль Сабо.

Таким образом венгерская компания будет самостоятельно закупать российскую нефть и транспортировать ее по украинскому нефтепроводу от границы с Беларусью.

До этого за доставку нефти до границы Украины, а затем через Украину отвечала российская компания "Лукойл". Однако из-за санкций, ее деятельность на территории Украины стала невозможной и из-за этого экспорт нефти в Венгрию и Словакию практически остановился.

Новое соглашение позволяет Mol выступить в качестве посредника и обойти санкционные ограничения.

Как сообщалось ранее, впервые за два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США. Москва использовала три маршрута поставки.