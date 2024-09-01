Даже США продает меньше? ЕС купил у России рекордное количество газа

Текущие данные показывают, что режим Путина фактически смог расширить свои позиции как поставщика энергии для Европы

Впервые за почти два года полномасштабной войны страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США.

Об этом сообщает DIE WELT, ссылаясь на данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel.

"Согласно этим данным, за квартал с апреля по июнь ЕС закупил у России 12,7 миллиарда кубометров газа, а в США — 12,3 миллиарда ", — отмечают в материале.

Следовательно, по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из РФ снизились незначительно, а из США – более резко.

Москва использовала три маршрута доставки: помимо танкерных грузов сжиженного природного газа (СПГ), 4,1 млрд кубометров поступило в Европейский Союз через продолжающий функционировать украинский транзит. Однако Украина объявила, что прекратит транзит российского газа по окончании контрактов в конце 2024 года, однако неизвестно, произойдет ли это.

Также выросли поставки через черноморский трубопровод "Туркстрим", финансируемый "Газпромом", транспортируя примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В издании отмечается, что с помощью "Газа свободы" США хотели освободить своих европейских союзников от российской энергетической зависимости. Но текущие данные показывают, что режим Путина фактически смог расширить свои позиции как поставщика энергии для Европы. Также ожидается расширение транзита через Украину.

Добавим, на днях министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал в соцсети Х, что ЕС оплачивает каждую восьмую российскую бомбу, которой убивают украинцы.

"Простая математика. Компании (российские, – ред.), продающие газ и нефть в Европу, платят примерно 6,6 млрд евро налогов в российский бюджет. Атака, которую совершили россияне по Украине несколько дней назад (в понедельник, 26 августа, – ред.), стоило примерно 1,3 млрд евро.

Ландсбергис подчеркнул, что нежелание отказаться от покупки российских энергоресурсов "вносит свой вклад" в каждую атаку по территории Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что советник президента Украины Михаил Подоляк опроверг заявление иностранных журналистов о причастности нашей страны к взрывам на газопроводах "Северный поток". Он считает, что это дело рук только России.