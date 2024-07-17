Венгрия лишилась российской нефти: в МИД пожаловались на украинские санкции

В Венгрии уже пытаются искать решения

Поставки российской нефти "Лукойл" в Венгрию были прекращены из-за недавнего ужесточения санкций со стороны Украины. Они фактически запрещают компании использовать Украину как страну транзита для своей продукции.

Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом пишет Bloomberg.

"Mol (венгерская компания, — Ред.) и Lukoil работают над поиском решения", – сказал Сийярто после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке.

По словам венгерского министра, "в Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой "Лукойл" пока не осуществляет поставки в Венгрию".

Стоит пояснить, что "Лукойл" поставляет нефть в Венгрию через нефтепровод "Дружба" в Украине. Для венгерской компании Mol поставки из РФ обеспечивают 2/3 сырья. При этом, Венгрия активизировала энергетические связи с Россией даже после вторжения Москвы в Украину, подписав несколько соглашений об увеличении поставок природного газа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня текущего года ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России. Новые меры заденут такие важные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля. Также будет еще больше усложнен обход санкций.