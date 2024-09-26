"Время уменьшить количество бабла у Путина": Саудовская Аравия "врывается" на рынок нефти

Начинается борьба за судьбу рынка

Решение Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти может оказать негативное влияние на формирование цены и экономику России. Саудское правительство больше не хочет уступать долю рынка другим производителям.

Как пишет финансовый эксперт Сергей Фурса, опираясь на статью Financial Times, только эта новость снизила стоимость нефти на рынке на 2%.

Отмечается, что Саудовская Аравия изменяет свою нефтяную стратегию. В последнее время страна боролась за цену на рынке на уровне 100 долларов за баррель, которая должна была сбалансировать бюджет королевства, но бесполезно. Поэтому они увеличивают добычу, чтобы отвоевать свою долю рынка, даже если это приведет к снижению цены.

"Это может резко подтолкнуть цену нефти, а значит и доходы россиян вниз. Только на этой новости стоимость нефти просела на 2%. И это при том, что в Китае на этой неделе решили делать очень много стимулов для экономики, чтобы толкать цены на нефть вверх", — пишет Фурса.

По его словам, Саудовское правительство готово рискнуть, чтобы снова стать на уровне с Китаем и РФ на нефтяном рынке.

"Проблемы с экономикой Китая не дают надеяться, что нефть будет дорогой. А финансировать бюджет надо. И если цена на товар не растет, то можно просто продавать больше этого товара. И теперь они начинают борьбу за судьбу рынка", — объясняет эксперт.

Фурса добавляет, что в последнее время деньги за нефть, на которой Саудовская Аравия в прошлом подняла экономику, текли не в ее карман и это королевству надоело. В настоящее время рынок ждут изменения и уже ощутимые колебания в цене.

"Саудовская Аравия еще не увеличила производства нефти. Но теперь почти неотвратимо увеличит. Напоминая Владимиру Путину и Китаю сладкие 80-е. А вслед за этим должны изменить свою стратегию и другие страны. Ибо кто последний, тот лох. Если этот процесс начнется, то дальше его остановить будет трудно. И Саудовская Аравия решила его начать. Может, потому, что не боится ценовой конкуренции, ведь имеет очень низкую себестоимость", — пишет эксперт.

Отмечается, что баррель Brent стоил $71,99, но в сентябре корректировка цены была даже ниже $70 – впервые с декабря 2021 года. При этом Саудовское правительство пыталось установить стоимость на уровне 100 долларов. По планам, страна должна постепенно – ежемесячно на 83 000 баррелей в сутки – восстановить свою добычу на 1 млн баррелей к декабрю 2025 года.

"Арабы решили, что для увеличения бабла у них, нужно уменьшить количество этого бабла у Путина. Ничего личного, только бизнес", — добавляет Фурса.

Ранее "Телеграф" писал, что поток нефтедолларов заканчивается, поэтому у Путина вынуждены искать другие деньги на войну.