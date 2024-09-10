"Нас это устраивает": Шмыгаль подтвердил транзит венгерской нефти, что с этого получает Украина

Mol теперь по документам транзитирует свой продукт через Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил информацию о том, что венгерская энергетическая компания Mol Nyrt теперь занимается транзитом российской нефти через трубопровод "Дружба" по территории Украины. Теперь она является собственником транзитируемого продукта.

Об он заявил во время своей пресс-конференции. По его словам, украинскую сторону это устраивает.

"Это не российская компания. Венгерская компания Mol транзитирует свой продукт через украинскую трубопроводную систему, поэтому Украина выполняет свои обязательства по соглашению об ассоциации с ЕС и для Венгрии и, возможно, Словакии с Австрией.", — сказал он.

Украина же, отмечает Шмыгаль, получает от этой сделки рыночную цену.

"Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны. Если вы спрашиваете, что получает Украина, то, вероятно, между компаниями заключено какое-то соглашение. У меня нет этих данных", — добавил он.

Стоит отметить, что прямо в этот момент мировые цены на нефть существенно снизились. Например, стоимость марки Brent рухнула уже ниже 70 долларов за баррель.

Как сообщалось ранее, впервые за два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США. Москва использовала три маршрута поставки.