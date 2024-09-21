Украина обошла санкции, наложенные на РФ? Что не так с разрешением транзита нефти для Венгрии

В МИД дали интересный ответ

Украина, вероятно, дала разрешение на транзит российской нефти в Венгрию, несмотря на предварительно наложенные санкции на РФ и полномасштабное вторжение.

Об этом сообщила нардеп из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в соцсети "Х".

"Это скандал. Мы просим мир усилить санкции против РФ. В настоящее время сама украинская власть, похоже, дала разрешение на транзит российского газа в Европу. Цена вопроса — миллиарды евро, которыми РФ продолжит финансирование войны и убийства украинцев", — написала она.

На это резонансное событие также отреагировал нардеп Владимир Арьев, получивший ответ на запрос от Министерства иностранных дел.

"В ответе, который я обещал обнародовать, министерство спихивает все на Еврокомиссию и такие документы, как Энергетическая Хартия и соглашение об Ассоциации с Евросоюзом. И единственное, что мешало транзиту российской нефти в Венгрию — это соглашение с Лукойлом. А если соглашение не с Лукойлом, значит все хорошо. Такая эквилибристика. Прочтите сами", — говорится в сообщении.

Нардеп подчеркнул, что, несмотря на эти заявления МИД, нефть остается российской, только поставщик теперь венгерский. В то же время министерство не указывает, имело ли это соглашение какие-либо политические уступки от Будапешта. По его словам, во время напряженных отношений Венгрии и Украины в условиях войны прикрываться одними соглашениями — слабая позиция.

"Если речь идет только о деньгах, то оплата за транзит не перекроет убытки, которые Украина несет от России и не ликвидирует препятствий от венгерских властей. Тогда вопрос — значит, вопрос в деньгах, но кто-то перепутал государственные интересы с собственным карманом? И как тогда говорить на международных встречах об усилении санкций против Москвы, когда украинские власти сами дают Москве зарабатывать, (ну и о себе не забывают)? – добавляет нардеп.

Отметим, в ответе МИД отмечено, что украинской стороной публично и в коммуникации с Европейской комиссией подтверждено, что действующее законодательство не исключает возможности другим нефтяным трейдерам, к которым не применены национальные санкции, продолжать деятельность на территории Украины.

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