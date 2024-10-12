Тотальный контроль денежных переводов? Нацбанк выдвинул новое требование

Небанковские учреждения должны проверять своих клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) хочет усилить контроль переводов с карты на карту для людей и бизнеса. Требуя надлежащего финмониторинга операций через расчетные счета.

Об этом идет речь на портале (НБУ). Нацбанк требует от владельцев платежных терминалов самообслуживания, стоящих в большинстве магазинов (ПТКС), маркетплейсов с собственными финкомпаниями (например, Rozetka из Rozetka Pay) и даже почтовых операторов, как "Новая почта" с его NovaPay и многих других, усилили контроль за переводами.

Если с 1 октября это требование касалось банковских структур, то есть заработал запрет для граждан на p2p-переводы более 150 тыс. грн/месяц в рамках одного банка. Теперь небанковские финучреждения тоже должны это делать.

Как отмечает НБУ, большинство из учреждений нарушают правила финмониторинга. Они не следят за партнерами и клиентами, регулярно отправляющими и получающими платежи через них. То есть нет "должной проверки клиентов".

Нацбанк хочет, чтобы небанковские учреждения проверяли своих клиентов и партнеров, равно как и банки. В частности:

Тщательное анкетирование клиентов о размере доходов, источнике средств, сущности деятельности и многом другом. Подкрепляя сведения соответствующими документами. Контроль своих платежных операций и отслеживания их природы/размера/направления. Блокировка денежных переводов при возникновении любых отклонений от первоначально заявленных параметров, в частности, по сумме. Например, человек говорит, что его доход в месяц 50 тысяч грн, а затем переводит 70 тысяч, не объясняя происхождение денег.

НБУ требует от плательщиков немедленно запустить жесткий финмониторинг в отношении партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих через них платежи. При этом срок исполнения требования не озвучивался. Однако если это не выполнить, то грозит штраф или отзыв лицензии.

В то же время, как именно небанковские учреждения будут вводить это требование и выполнять его пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Нацбанка снова просят переименовать копейку в "шаг".