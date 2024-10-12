Тотальный контроль денежных переводов? Нацбанк выдвинул новое требование
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Небанковские учреждения должны проверять своих клиентов
Национальный банк Украины (НБУ) хочет усилить контроль переводов с карты на карту для людей и бизнеса. Требуя надлежащего финмониторинга операций через расчетные счета.
Об этом идет речь на портале (НБУ). Нацбанк требует от владельцев платежных терминалов самообслуживания, стоящих в большинстве магазинов (ПТКС), маркетплейсов с собственными финкомпаниями (например, Rozetka из Rozetka Pay) и даже почтовых операторов, как "Новая почта" с его NovaPay и многих других, усилили контроль за переводами.
Если с 1 октября это требование касалось банковских структур, то есть заработал запрет для граждан на p2p-переводы более 150 тыс. грн/месяц в рамках одного банка. Теперь небанковские финучреждения тоже должны это делать.
Как отмечает НБУ, большинство из учреждений нарушают правила финмониторинга. Они не следят за партнерами и клиентами, регулярно отправляющими и получающими платежи через них. То есть нет "должной проверки клиентов".
Нацбанк хочет, чтобы небанковские учреждения проверяли своих клиентов и партнеров, равно как и банки. В частности:
- Тщательное анкетирование клиентов о размере доходов, источнике средств, сущности деятельности и многом другом. Подкрепляя сведения соответствующими документами.
- Контроль своих платежных операций и отслеживания их природы/размера/направления.
- Блокировка денежных переводов при возникновении любых отклонений от первоначально заявленных параметров, в частности, по сумме. Например, человек говорит, что его доход в месяц 50 тысяч грн, а затем переводит 70 тысяч, не объясняя происхождение денег.
НБУ требует от плательщиков немедленно запустить жесткий финмониторинг в отношении партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих через них платежи. При этом срок исполнения требования не озвучивался. Однако если это не выполнить, то грозит штраф или отзыв лицензии.
В то же время, как именно небанковские учреждения будут вводить это требование и выполнять его пока неизвестно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Нацбанка снова просят переименовать копейку в "шаг".