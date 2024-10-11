В Нацбанке снова просят переименовать копейку в "шаг": назвали важную причину

Письмо обнародовали в Сети

В Украине активно обсуждают возможное переименование "копеек" в "шаги". Национальный банк Украины выступил с инициативой сменить название разменной монеты, аргументируя это потребностью восстановить национальные традиции. Несмотря на неоднозначное восприятие общественностью, похоже, изменения все же произойдут.

В Сети появилось письмо от НБУ к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку о переименовании копеек на шаги. В документе Нацбанк просит поддержать инициативу по "восстановлению исторической справедливости" в сфере денежного обращения. НБУ аргументирует, что название "копейка" является чужеродным для Украины и символом российской оккупации на протяжении последних трех веков. Опубликовал письмо нардеп Даниил Гетманцев.

Переименование "копеек" в "шаги": объяснение

Национальный банк разработал проект законодательных предложений по изменению названия разменной монеты. Для реализации инициативы нужно внести изменения в ряд законов, в частности "О Национальном банке Украины", "О рынках капитала и организованных товарных рынках", "О пенсионном обеспечении", а также в Налоговый кодекс Украины.

НБУ отмечает, что принятие законодательных изменений не предусматривает дополнительных расходов. Чеканка новых монет не потребует мгновенного извлечения копеек из обращения. При достаточном переходном периоде это не вызовет волнений среди населения или бизнеса.

Инициатива НБУ подкреплена экспертными выводами специалистов Национальной академии наук Украины, в частности, Института языкознания им. А. Потебни и Института истории Украины. Также ее поддержали 50 участников Первой нумизматической ежегодной конференции "Money & Banking: деньги и банки в истории Европы".

Национальный банк планирует в 2025 году отчеканить 20 миллионов новых монет. В письме к Стефанчуку глава НБУ Андрей Пышный отмечает, что сейчас от парламента зависит, будут ли это "советские копейки" или "украинские шаги".

НБУ рассматривает это изменение как шаг к завершению денежной реформы и разрыву связей украинской национальной валюты со страной-агрессором. Банк считает, что возвращение к названию "шаг" позволит возродить национальные традиции в номинации денег.

Инициатива вызвала оживленное обсуждение в обществе. Сторонники смены видят в нем важный символический шаг к утверждению украинской идентичности. Критики же указывают на возможные неудобства и расходы, связанные с переименованием.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о копейках и "шагах" . Виталий Шапран считает, что решение НБУ создает коррупционные риски и показывает советский стиль работы.