Тотальний контроль грошових переказів? Нацбанк висунув нову вимогу

Небанківські установи мають перевіряти своїх клієнтів

Національний банк України (НБУ) хоче посилити контроль переказів з картки на картку для людей та бізнесу. Вимагаючи, належного фінмоніторингу операцій через розрахункові рахунки.

Про це йдеться на порталі (НБУ). Зазначається, що Нацбанк вимагає від власників платіжних терміналів самообслуговування, які стоять у більшості магазинів (ПТКС), маркетплейсів із власними фінкомпаніями (наприклад, Rozetka з Rozetka Pay) та навіть поштових операторів, як "Нова пошта" з його NovaPay та багатьох інших, посилили контроль за переказами.

Якщо з 1 жовтня ця вимога стосувалась банківських структур, тобто запрацювала заборона для громадян на p2p-перекази понад 150 тис. грн/місяць у рамках одного банку. То тепер небанківські фінустанови теж мають це робити.

Як зазначає НБУ, більшість з установ порушують правила фінмоніторингу. Вони не слідкують за партнерами та клієнтами, які регулярно відправляють та отримують платежі через них. Тобто немає "належної перевірки клієнтів".

Нацбанк хоче, аби небанківські установи перевіряли своїх клієнтів та партнерів так само як і банки. Зокрема:

Ретельне анкетування клієнтів про розмір доходів, джерело коштів, сутність діяльності та багато іншого. Підкріплювати відомості відповідними документами. Контроль свої платіжні операції та відстеження їх природи/розміру/напрямку. Блокування грошових переказів у разі виникнення будь-яких відхилень від спочатку заявлених параметрів, зокрема, за сумою. Наприклад, людина каже, що її дохід на місяць 50 тисяч грн, а потім переказує 70 тисяч, не пояснюючи походження грошей.

НБУ вимагає від платників негайно запустити жорсткий фінмоніторинг щодо партнерів та клієнтів, які регулярно відправляють та отримують через них платежі. При цьому термін виконання вимоги не озвучувався. Проте, якщо це не виконати, то загрожує штраф або відкликання ліцензії.

Водночас, як саме небанківські установи будуть запроваджувати цю вимогу та виконувати її наразі не відомо.

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