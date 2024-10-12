Историк интересно ответил, есть ли у Зеленского шансы "заслужить" место на банкнотах гривны

Возможно, в будущем такие политики появятся, считает он

Известный украинский историк высказался о возможности появления изображения украинских президентов на гривнах, как на американских долларах изображены президенты США. Он поразмышлял, что для этого должен сделать действующий глава Украины Владимир Зеленский.

Об этом украинского историка, кандидата исторических наук, автора и ведущего Youtube-канала "История без мифов" Владлена Мараева спросили в эфире "LIGA Подкаст". Он считает, что для этого сначала нужно построить такое крепкое государство, как Соединенные Штаты.

"Пока безусловно нет, потому что пока ни один из них не является той фигурой, которую мы можем оценить так, что они заслуживают такой чести. Ну и еще недостаточно времени прошло, чтобы так это оценивать. Возможно, в будущем будут такие политические деятели", – отметил историк.

Мараев предложил представить, что Украина при президентстве Зеленского выиграет войну с Россией, освободит все временно оккупированные РФ территории и нанесет поражение российским силам. Возможно, это могло бы стать основанием для того, чтобы изображение Зеленского поместить на гривну.

"Основание, да, для того, чтобы Зеленского поместить на гривну? Друзья… напишите тоже, интересно было бы узнать, что должен сделать президент Украины, и не обязательно действующий, а возможно те, которые потом будут избраны, чтобы попасть на национальную купюру. Что нужно сделать, чтобы быть достойным этой чести", — предложил историк.

Как рассказывал "Телеграф", в Украине активно обсуждают возможное переименование "копеек" в "шаги". Национальный банк Украины выступил с инициативой сменить название разменной монеты, аргументируя это потребностью восстановить национальные традиции. Несмотря на неоднозначное восприятие общественностью, похоже, изменения все же произойдут.