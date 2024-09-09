Введены лимиты: НБУ ограничит использование некоторых банковских карт, кого коснутся изменения

Изменения начнут действовать с 10 сентября

Использование валютных карт украинских банков за рубежом с 10 сентября ограничивается Национальным банком Украины (НБУ). Однако новые лимиты будут касаться покупки драгоценностей и аренды жилья.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Новые ограничения за рубежом также распространятся на покупки часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.д.

На такие покупки с карт украинских банков можно будет потратить не более 100 тысяч грн в месяц.

НБУ установил лимит на операции с кодами торговца:

5094 — драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия;

5944 – часы, ювелирные изделия и изделия из серебра;

5972 – магазины монет и марок.

К тому же, устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тысяч грн на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости).

Заметим, что операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплату за проживание и связанных с этим комиссий.

"Лимит в 500 тыс. грн учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, совершающих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах", — говорится в сообщении.

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