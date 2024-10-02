Свет в Украине может подорожать в несколько раз: какие обещают тарифы

Несмотря на обещания правительства не повышать тарифы на коммунальные услуги, это касается лишь нескольких услуг.

В следующем году стоимость электроэнергии для населения будет составлять 6,5-7 гривен, что на 50-75% больше, чем сейчас. А еще через пару лет эта сумма будет достигать 8-9 гривен.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в эфире День.Live. По его словам, эти цифры уже были озвучены и ранее.

"Еще весной этого года. Фактически озвучил народный депутат Нагорняк, представители ДТЭК и YASNO. Они все озвучили, что стоимость электроэнергии должна быть 6,5-7 гривен", — сказал Попенко.

При этом сам глава Союза уверен, что именно такие цены уже и ждут украинцев в 2025 году.

Эксперт также объяснил, что, несмотря на обещания правительства не повышать тарифы на коммунальные услуги, это касается лишь нескольких услуг. Он добавил, что важно обратить внимание на одну вещь:

"В законе, который был принят в августе 2022 года, говорится про всего три коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее водоснабжение и распределение газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе и могут быть подняты. И по факту, заявления политиков, что не будут поднимать тарифы — это всего заявления политиков. А в законе всего три коммунальные услуги. Остальные могут быть подняты. Так оно и происходит", — отмечает Олег Попенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с 1 июня 2024 в Украине повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. Выходит, что действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.