Решение не платить по "зеленым" облигациям "Укрэнерго" принято Кабмином в августе с участием Кудрицкого

В августе правительство Украины приняло решение о приостановке выплат по долговым обязательствам "Укрэнерго", что фактически означает приближение технического дефолта.

По информации экономического эксперта Сергея Лямца, участвовавший в этом заседании Кабмина бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий мог воспользоваться ситуацией для отставки, предвидя возможные последствия.

Основная часть долга "Укрэнерго" возникла из-за обязательств по "зеленому тарифу" перед производителями альтернативной энергетики и выпуску облигаций в долларах для его покрытия, который компания осуществила еще в 2021 году. Лямец подчеркивает, что облигации с валютной привязкой имели существенный риск, ведь доходы компании — в гривне. Поэтому погашение $825 млн долга стало тяжелой финансовой нагрузкой, которая, по его словам, легла на плечи государства. Такой подход создает опасный прецедент, поскольку украинское правительство фактически вынуждено покрывать эти долги из государственного бюджета.

Учитывая значительные долги, которые остались после его руководства, Кудрицкому, по мнению Лямца, грозят вопросы как от кредиторов, так и от общественности. Ситуация с техническим дефолтом может серьезно испортить репутацию экс-главы "Укрэнерго", ведь теперь его имя связано с одним из самых резонансных финансовых провалов государственной компании.

Напомним, в 2021 году "Укрэнерго" не имело достаточных средств для покрытия долгов по завышенным "зеленым тарифам". Для решения этой проблемы в ноябре 2021 года было принято спорное решение — привлечь зарубежный кредит в $825 млн под высокий процент 6,8% годовых с обеспечением государственной гарантии. Уже 9 ноября 2024 года "Укрэнерго" должно внести первый платеж по кредиту на сумму $119 млн (приблизительно 5 млрд грн).

Как сообщалось, в начале сентября Кудрицкий подал в отставку с должности главы правления "Укрэнерго".