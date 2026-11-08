Не спешите разрезать старые карты: они могут заменить сразу два полезных предмета дома

Металлические карты требуют возврата или специального способа утилизации в соответствии с указаниями учреждения, которое их выдало

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Пластиковые карты с истекшим сроком действия можно превратить в скребок для наклеек или держатель для тонких кабелей. Жесткий и тонкий пластик также поможет в мелком ремонте.

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Для таких задач Los Andes рекомендует выбирать использованные подарочные карты, рекламные пропуска или анонимные карты лояльности. На них не должно быть личных данных, трещин и острых краев.

Ровным краем карты удобно снимать этикетки и остатки клея со стекла, керамики или меламина. Клей сначала размягчают теплой водой или подходящим средством, затем осторожно подталкивают пластиком под небольшим углом, очищая край после каждого движения. Сначала скребок испытывают на незаметном участке. Им также можно разровнять немного шпаклевки или убрать излишки клея.

Для держателя кабелей на противоположных концах карты делают две небольшие закругленные выемки и зашлифовывают заусенцы. Кабель наматывают без натяжения, закрепляя концы в выемках. Так же хранят нитки, тонкие ленты и шнурки. Толстые кабели не наматывают, а провода возле разъема не перегибают: это повреждает внутренние проводники.

Для таких изделий выбирайте карты без личных данных Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Банковские карты с чипом или магнитной полосой следует обезвреживать в соответствии с указаниями банка. Документы и удостоверения даже после окончания срока действия сохраняют персональные данные, поэтому оставлять их целыми для бытовых изделий не стоит.

Как сообщал "Телеграф", сетка из-под картофеля, лука или цитрусовых также пригодится в быту.