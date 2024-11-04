IDS Ukraine под угрозой разрушения: руководство призывает сохранить целостность компании до решения ВАКС

Потеря целостности бизнеса, по мнению менеджмента, противоречит интересам государства

Руководитель IDS Ukraine (ТМ "Моршинская", ТМ "Миргородская") Марко Ткачук выразил серьезную обеспокоенность возможной передачей компании под управление конкуренту на фоне рассмотрения дела в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Основные опасения менеджмента компании – потеря ценности и целостности бизнеса, что, по мнению Ткачука, противоречит интересам государства.

"Наша задача — поддерживать IDS Ukraine в лучшей бизнес-форме до решения ВАКС о переходе компании в собственность государства", — отмечает Марко Ткачук.

Все время действия ареста корпоративных прав компании ее менеджмент сфокусирован на сохранении непрерывной работы основных производств в Моршине и Миргороде, обеспечении стабильной работы коллектива из 3000 сотрудников, росте объемов реализации продукции. IDS Ukraine остается ведущим налогоплательщиком в своей отрасли, и за 2024 год налоговые поступления от компании достигнут миллиарда гривен, что критически важно для украинского бюджета.

В компании выражают обеспокоенность, что потенциальный управляющий, являющийся прямым конкурентом IDS Ukraine, может поставить под угрозу существование флагмана украинского рынка минеральных вод, разрушив бренд "Моршинская" и производственные процессы в свою пользу.

"Есть большие сомнения, что потенциальный управляющий будет иметь такую же мотивацию сохранить бизнес IDS Ukraine для государства, как и мы", — говорит Ткачук, подчеркивая конфликт интересов.

В частности, управленческая команда IDS Ukraine выразила озабоченность рисками, которые может вызвать передача ключевых активов компании конкуренту за несколько месяцев до решения ВАКС по делу о конфискации активов. По словам Ткачука, это может запустить необратимые процессы разрушения — что не отвечает государственным интересам. Компания отмечает важность сохранения своих ключевых активов в целостном состоянии до окончательного решения ВАКС.

"Государству гораздо выгоднее получить целостную компанию с высокой стоимостью, а не "разобранный на части" бизнес с близкой к нулю ценностью", — отмечает Ткачук.

По его словам, при условии разъединения предприятий IDS Ukraine некоторые из них лишатся доступа к критичным для постоянства бизнеса ресурсам — логистике, финансовой поддержке, закупкам сырья и т.д. Это негативно повлияет на компанию, приведет к потере налоговых поступлений и рабочих мест, что в конечном счете подорвет экономические интересы государства.

Дело о концентрации, которое находится на рассмотрении у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), IDS Ukraine также считает крайне важным для будущего рынка фасованной воды. Концентрация в пользу конкурента, по признанию самого АМКУ, может привести к монополизации рынка и существенному ограничению конкуренции.

"Концентрация в пользу нашего прямого конкурента является наихудшим вариантом развития событий", — предупреждает СЕО IDS Ukraine, и подчеркивает, что государство должно сохранить IDS Ukraine как высокостоимостный актив, представляющий интерес для международных инвесторов, таких как Nestle, Danone, PepsiCo и Coca- Cola. В условиях передачи активов конкуренту эти инвестиционные возможности будут упущены.

Для защиты компании от разрушительных действий управляющего IDS Ukraine публично раскрыла информацию об остатках на своих счетах в размере 1,2 млрд грн, чтобы предотвратить их выведение управляющим до решения ВАКС.

"Максимальная прозрачность и публичность – это наш иммунитет. Это наша часть усилий по сохранению компании в интересах Украины", – пояснил Ткачук такой шаг.

Учитывая риски, связанные с передачей активов управляющему, менеджмент IDS Ukraine просит Министерство юстиции остановить действия АМКУ и АРМА до момента решения ВАКС. Ведь, по мнению производителя, привлечение управляющего к переходу компании в собственность государства, по словам Ткачука, "не просто нелогично. Это вредительство против компании, против государства".

Компания призывает к сохранению своих активов в целостном виде, чтобы государство смогло получить высокостоимостный бизнес, а "не разобранные на части руины".

Редакция направила соответствующие запросы в Минюст, АРМА и АМКУ для разъяснения ситуации и выяснения их позиции по этим вопросам.