IDS Ukraine під загрозою руйнування: керівництво закликає зберегти цілісність компанії до рішення ВАКС

Втрата цілісності бізнесу, на думку менеджменту, суперечить інтересам держави

Керівник IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", ТМ "Миргородська") Марко Ткачук висловив серйозну стурбованість можливим переданням компанії під управління конкуренту на тлі розгляду справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Основні побоювання менеджменту компанії — втрата цінності та цілісності бізнесу, що, на думку Ткачука, суперечить інтересам держави.

"Наше завдання — підтримувати IDS Ukraine у найкращій бізнес-формі до рішення ВАКС про перехід компанії у власність держави", — наголошує Марко Ткачук.

Весь час дії арешту корпоративних прав компанії її менеджмент сфокусований на збереженні безперервної роботи основних виробництв у Моршині та Миргороді, забезпеченні стабільної роботи колективу з 3000 співробітників, зростанні обсягів реалізації продукції. IDS Ukraine залишається провідним платником податків у своїй галузі, і за 2024 рік податкові надходження від компанії сягнуть мільярда гривень, що критично важливо для українського бюджету.

В компанії висловлюють занепокоєння, що потенційний управитель, який є прямим конкурентом IDS Ukraine, може поставити під загрозу існування флагмана українського ринку мінеральних вод, зруйнувавши бренд "Моршинська" і виробничі процеси на свою користь.

"Маємо великі сумніви, що потенційний управитель матиме таку саму мотивацію зберегти бізнес IDS Ukraine для держави, як і ми", — говорить Ткачук, підкреслюючи конфлікт інтересів.

Зокрема, управлінська команда IDS Ukraine висловила занепокоєння ризиками, які може викликати передача ключових активів компанії конкуренту за декілька місяців до рішення ВАКС у справі про конфіскацію активів.. За словами Ткачука, це може запустити незворотні процеси руйнації — це не відповідає державним інтересам. Компанія наголошує на важливості збереження своїх ключових активів у цілісному стані до остаточного рішення ВАКС.

"Державі набагато вигідніше отримати цілісну компанію з високою вартістю, а не "розібраний на частини" бізнес з близькою до нуля цінністю", — наголошує Ткачук.

За його словами, за умови роз’єднання підприємств IDS Ukraine деякі із них втратять доступ до критичних для сталості бізнесу ресурсів — логістики, фінансової підтримки, закупівель сировини тощо. Це негативно вплине на компанію, призведе до втрати податкових надходжень і робочих місць, що в кінцевому підсумку підірве економічні інтереси держави.

Справу щодо концентрації, що наразі знаходиться на розгляді в Антимонопольного комітету України (АМКУ), IDS Ukraine також вважає вкрай важливою для майбутнього ринку фасованої води. Концентрація на користь конкурента, за визнанням самого АМКУ, може призвести до монополізації ринку та суттєвого обмеження конкуренції.

"Концентрація на користь нашого прямого конкурента є найгіршим варіантом розвитку подій", — попереджує СЕО IDS Ukraine, та наголошує, що держава має зберегти IDS Ukraine як високовартісний актив, який представляє інтерес для міжнародних інвесторів, таких як Nestle, Danone, PepsiCo та Coca-Cola. В умовах передачі активів конкурентові ці інвестиційні можливості будуть втрачені.

Для захисту компанії від руйнівних дій управителя IDS Ukraine публічно розкрила інформацію про залишки на своїх рахунках у розмірі 1,2 млрд грн, аби запобігти їх виведенню управителем до рішення ВАКС.

"Максимальна прозорість та публічність — це наш імунітет. Це наша частина зусиль зі збереження компанії в інтересах України", — пояснив Ткачук такий крок.

З огляду на ризики, пов’язані з передачею активів до управителя, менеджмент IDS Ukraine просить Міністерство юстиції зупинити дії АМКУ та АРМА до моменту рішення ВАКС. Адже, на думку виробника, залучення управителя до переходу компанії у власність держави, за словами Ткачука "не просто нелогічно. Це шкідництво проти компанії, проти держави".

Компанія закликає до збереження своїх активів у цілісному вигляді, щоб держава змогла отримати високовартісний бізнес, а "не розібрані на частини руїни".

Редакція зі свого боку направила відповідні запити до Мін'юсту, АРМА і АМКУ для роз'яснення ситуації та з’ясування їхньої позиції з цих питань.