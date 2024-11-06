Названа причина из-за которой тариф на электроэнергию в Украине может возрасти (видео)

Тревожная новость для всех потребителей

В Украине может значительно вырасти тариф на электроэнергию для населения. Это является одним из евроинтеграционных требований и его обязательно необходимо будет исполнить.

Об этом журналистам заявил нардеп Богдан Кицак. Он подчеркнул, что украинцам придется "адаптироваться" к новым реалиям.

Как известно, с 1 июня 2024 года в Украине изменились тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответствующее решение было принято 31 мая. Сейчас украинцы платят 4,32 гривни за 1 кВт-час. Этот тариф должен действовать до 30 апреля 2025 года.

Однако, по словам нардепа Богдана Кицака тариф на электроэнергию в Украине может вырасти до 6,5 грн/кВт-ч. Причиной этого станут евроинтеграционные требования.

"Это будет долговременная процедура постепенного повышения. Но это все может происходить в практической плоскости только на фоне, если нас постоянно будут экономически поддерживать или если начнется процедура российских репараций", — сказал нардеп.

По его словам, украинцам придется адаптироваться, ведь оплата за электроэнергию в Украине значительно ниже, чем в ЕС, даже с учетом дифференциации зарплат и пенсий.

Какой тариф действует для владельцев двухфазных счетчиков

Для владельцев двухзонных счетчиков тариф делится на две части, а именно:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

– с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час; ночной – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Какой тариф действует для владельцев электрических отопительных котлов

С 1 октября по 30 апреля следующего года будет действовать сниженный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, проживающих в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электрическими отопительными котлами, сообщает Yasno.

Для этих потребителей будет тариф 2,64 грн/кВт*ч (с НДС), но при условии, что потребление электроэнергии не будет превышать 2000 кВт*ч в месяц (включая весь объем потребления). В случае, если будет использовано более 2000 кВт*ч в месяц, автоматически заработает тариф 4,32 грн/кВт*ч (с НДС) за весь месячный объем потребления.

Раньше месячный лимит потребителей, дома которых оборудованы электрическими установками и двухзонными счетчиками (установленный НКРЭКУ), составлял 3000 кВт*ч в месяц – этого объема хватало для отопления электричеством дома площадью до 100 квадратных метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уже после завершения текущего отопительного сезона в Украине могут повысить стоимость коммунальных услуг. Это предусмотрено в меморандуме с МВФ.