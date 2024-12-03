Депутат Железняк пытается сорвать достройку Хмельницкой АЭС в интересах своих спонсоров — эксперт

Народный депутат Ярослав Железняк, лоббируя интересы частных производителей, пытается сорвать завершение строительства государственной Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

"Одним из ярых противников государственных атомных электростанций выступает депутат Ярослав Железняк. Это тот самый депутат, который при зарплате 40 тысяч гривен переехал в квартиру на Печерске стоимостью 12 миллионов гривен. Очевидно, свет в этой квартире депутату не выключают", — написал военнослужащий.

По его словам, парламент, вопреки лоббистским усилиям таких депутатов, как Железняк, уже на этой неделе планирует принять историческое решение о достройке двух атомных блоков на 2,2 ГВт на Хмельницкой АЭС.

Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%.

Достройка блока будет производиться без использования бюджетных средств.

Решение правительства Украины о достройке Хмельницкой АЭС было поддержано в США и ЕС.