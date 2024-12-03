Депутат Железняк намагається зірвати добудову Хмельницької АЕС в інтересах своїх спонсорів - експерт

Народний депутат Ярослав Железняк, лобіюючи інтереси приватних виробників, намагається зірвати завершення будівництва державної Хмельницької АЕС. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

"Одним із затятих противників державних атомних електростанцій виступає депутат Ярослав Железняк. Це той самий депутат, який при зарплаті 40 тисяч гривень переїхав у квартиру на Печерську вартістю 12 мільйонів гривень. Вочевидь, світло у цій квартирі депутату не вимикають", — написав військовослужбовець.

За його словами, парламент, попри лобістські зусилля таких депутатів, як Железняк, вже цього тижня планує ухвалити історичне рішення про добудову двох атомних блоків на 2,2 ГВт на Хмельницькій АЕС.

Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%.

Добудова блоку буде здійснюватися без використання бюджетних коштів.

Рішення уряду України про добудову Хмельницької АЕС підтримали в США та ЄС.