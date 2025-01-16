Евро замените доллар на украинском рынке валют. Экономист объяснил, что изменится для украинцев

Это чисто техническое изменение

Национальный банк Украины планирует изменить курсообразующую валюту с доллара США на евро. Это решение вызвало много обсуждений среди украинцев.

"Телеграф" решил подробно выяснить, как такие изменения повлияют на повседневную жизнь граждан. По словам экономического эксперта Олега Гетмана, рядовые граждане вообще не заметят этого перехода.

"Люди как видели курсы – доллар, фунты, евро – в обменниках, так они их и будут видеть. Единственное, что изменится – это механизм формирования курса. Если раньше основой был доллар, а евро считали через кросс-курс, то теперь наоборот – базовой станет европейская валюта", — объясняет эксперт.

Для импортеров изменения будут минимальными, но они их тоже почти не заметят. А для тех, кто больше работает с Европой, будут положительные перемены. Для них курс будет определяться напрямую, что ускорит их операции. Это чисто техническое изменение, считает Олег Гетман.

"Мы направляемся в ЕС, поэтому логичнее, что мы будем привязываться к первой валюте "евро", а по кросс-курсу будет высчитываться доллар", — говорит экономист.

А как же, например, наши статьи экспорта — тот же металл, зерновые, и еще какие-то могут быть товары — они все-таки высчитываются в долларах. Нефть мы покупаем – смотрим на курс доллара?

"Есть большое количество товаров, которые мы покупаем в долларах, а есть огромное количество, которые мы покупаем в евро. Приблизительно может в долларах немного и больше, но в последнее время больше становится в нашей корзине в евро. Поэтому опять-таки импортеру прийти на межбанк и купить либо доллары, либо евро – это все равно легко сделать. Сейчас учитывается прямой курс доллара, через кросс-курс покупают евро, поскольку он там по 1,02. Теперь будет учитываться напрямую доллар к евро (т.е. базовым станет евро – Ред.), а по кросс-курсу будет учитываться доллар там по 0,98", — объясняет эксперт.

Это ясно, что мы наращиваем свои объемы торговли с Европой. Но опять же, если доллар занимает до 70% мировых расчетов — все равно это неважно, мы не заметим изменений?

"Не имеет значения. Для страны, в которой абсолютное большинство расчетов в долларах, например для Мексики, нет смысла привязываться к другим валютам, потому что у нее 80 или 90% расчетов в долларах. У нас сейчас уже примерно 50/50. И мы увеличиваем наши объемы в евро. Поэтому мы в ближайшее время будем покупать условно 70% в евро и только 30% в долларах. Поэтому логичнее будет привязаться к евро, но нет никаких проблем рассчитываться в долларах, когда это нужно. Просто пересчет будет через евро", — подытожил Олег Гетман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить доллар в январе. В текущем месяце гривна к доллару, вероятно, не достигнет выше 42,5, а в конце года американская валюта может подорожать до 46 гривен.