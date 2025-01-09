Украину в 2025 году ожидает значительное обесценивание гривны: прогноз по курсу доллара

В текущем году курс американской валюты серьезно вырастет и, по словам эксперта, украинцам стоит готовиться почти до 46 гривен.

В течение 2025 года гривна продолжит падать в цене. Эксперт говорит, что курс доллара может составить почти 46 гривен.

Руководитель подразделения макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук в комментарии для РБК-Украина объясняет, что Национальный банк продолжит снижать курс гривны в течение этого года и добавляет, что обменный курс национальной валюты зависит от решений банка, а не рыночных факторов.

"Мы считаем, что НБУ продолжит постепенно ослаблять курс. Ослабление гривны, вероятно, будет минимальным в течение первой половины 2025 года, ведь НБУ будет стремиться не создавать новые проинфляционные риски. Однако после того, как инфляция начнет замедляться во втором полугодии 2025-го, НБУ может позволить более стремительное ослабление гривны", — говорит Ваврищук.

Он прогнозирует, что гривна в течение 2025 года обесценится не больше чем на 10%. В то же время курс доллара в конце года составит чуть ниже 46 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 9 января

По данным портала Минфин, в четверг, 9 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,15 грн (покупка) и 42,80 (продажа). Наличный курс — 42,80 (покупка) и 42,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2361 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые эксперты предполагают, что курс доллара в Украине в конце года вырастет до 47 гривен.