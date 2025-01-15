Курс начал падать. Сколько будет стоить доллар в январе

В течение текущего месяца гривна к доллару, вероятно, не достигнет выше 42,5, а в конце года американская валюта подорожает до 46 гривен

На украинском наличном рынке все еще держится спрос на доллар. Аналитики прогнозируют, что в январе курс американской валюты не превысит 42,5 грн, а в конце года будет ориентировочно на уровне 46 гривен.

Как говорят в инвестгруппе ICU, спрос на доллар по сравнению с декабрем прошлого года уменьшился, однако все еще находится на высоком уровне, чем в среднем в 2024 году. Такая ситуация наблюдалась и в начале прошлого года, но уже в его конце курс национальной валюты усилился.

"По нашему мнению, в ближайшее время НБУ будет позволять курсу гривны колебаться неподалеку текущего уровня, постепенно уменьшая давление на курс за счет повышенных интервенций. Стабилизация курса будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ", — пояснили аналитики.

Поэтому, по их прогнозу, в январе 2025 года показатели не превысят 42,5 гривны за доллар, но гривна будет обесцениваться в дальнейшем. В конце года курс составит 46 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 15 января

По данным портала "Минфин", в среду, 15 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,2500 грн (покупка) и 42,90 (продажа). Наличный курс — 42,85 (покупка) и 42,90 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2734 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой курс доллара ожидать украинцам в ближайшие четыре года.