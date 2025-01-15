Валюта БРИКС может провалиться: Бразилия не собирается отказываться от доллара в пользу "путинского тугрика"

В Бразилии подчеркнули, что "ничто из того, над чем работают в БРИКС, не направлено на противодействие кому-либо"

В Бразилии, ставшей главой БРИКС с 1 января, заявили, что страны БРИКС не хотят отказываться от использования доллара США в торговле. Причина в том, что большинство финансовых резервов членов сообщества хранятся именно в американской валюте.

"Это не имело бы смысла, поскольку страны БРИКС являются крупными владельцами долларовых резервов. Наши дискуссии [в БРИКС] нацелены на облегчение сделок [между странами блока]. Ничто из того, над чем работают в БРИКС, не направлено на противодействие кому-либо", — сказал секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуард Сабоя в интервью французской радиостанции RFI, его слова цитируют росСМИ.

Он добавил, что "сегодня мы живем в другой реальности и с другой конфигурацией международных отношений". По словам Сабойя, БРИКС принимает участие в формировании повестки Группы двадцати и в дискуссиях в рамках ООН, и этот процесс будет продолжаться, подчеркнул он.

Напомним, Россия предлагала создать "единую валюту" для стран-членов БРИКС, чтобы избавиться от зависимости от доллара США в международных расчетах. Однако в октябре глава России Владимир Путин заявил, что этот вопрос "еще не созрел".

Для справки: БРИКС – это аббревиатура, обозначающая экономический и политический союз пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Группа была основана для содействия экономическому сотрудничеству, политическому диалогу и поиску альтернативных путей достижения глобального развития, независимых от западных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Страны БРИКС занимают около 40% населения мира и составляют более 25% мирового ВВП (на 2023 год).

Недавно к БРИКСу официально присоединилась Индонезия. Теперь в него входят Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Индия, Китай и Южная Африка и Индонезия.

Как сообщал "Телеграф", в начале декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны, являющиеся членами организации БРИКС, должны оставить мнения о том, чтобы найти альтернативу доллару США в международной торговле. Если они попытаются создать собственную квазивалюту или заменить чем-то доллар, расплата будет быстрой и неизбежной — 100% торговая пошлина.