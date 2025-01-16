Євро замініть долар на українському ринку валют. Економіст пояснив, що зміниться для українців

Це суто технічна зміна

Національний банк України планує змінити курсоутворюючу валюту з долара США на євро. Це рішення викликало чимало обговорень серед українців.

"Телеграф" вирішив детально з’ясувати, як такі зміни вплинуть на щоденне життя громадян. За словами економічного експерта Олега Гетмана, пересічні громадяни взагалі не помітять цього переходу.

"Люди як бачили курси — долар, фунти, євро — в обмінниках, так вони їх і будуть бачити. Єдине, що зміниться — це механізм формування курсу. Якщо раніше основою був долар, а євро рахували через крос-курс, то тепер навпаки — базовою стане європейська валюта", — пояснює експерт.

Для імпортерів зміни будуть мінімальні, але вони їх теж майже не помітять. А для тих, хто більше працює з Європою, будуть позитивні зміни. Для них курс буде визначатись напряму, що пришвидшить їх операції. Це суто технічна зміна, вважає Олег Гетман.

"Ми прямуємо до ЄС, тому більш логічно, що ми будемо прив’язуватися до першої валюти "євро", а по крос-курсу буде вираховуватися долар", — каже економіст.

А як же, наприклад, наші статті експорту — той же ж метал, зернові, і ще якісь можуть бути товари, — вони ж все-таки вираховуються в доларах. Нафту ми купуємо — дивимось на курс долара?

"Є велика кількість товарів, які ми купуємо в доларах, а є величезна кількість, які ми купуємо в євро. Приблизно може в доларах трохи і більше, але останнім часом більше стає в нашому кошику в євро. Тому, знов-таки, імпортеру прийти на міжбанк і купити або долари, або євро — це однаково легко зробити. Зараз враховується прямий курс долара, через крос-курс купують євро, оскільки він там по 1,02. Тепер буде враховуватися напряму долар до євро (тобто базовим стане євро — Ред.), а по крос-курсу буде враховуватися долар там по 0,98. Дещо зміниться механізм конвертації гривні в євро або гривні в долар. Не більше цього", — пояснює експерт.

Це зрозуміло, що ми нарощуємо свої обсяги торгівлі з Європою. Але знову ж таки, якщо долар займає до 70% світових розрахунків — все одно це не має значення, ми не помітимо змін?

"Не має значення. Для країни, в якої абсолютна більшість розрахунків в доларах, наприклад для Мексики, немає сенсу прив’язуватися до інших валют, бо в неї 80 чи 90% розрахунків в доларах. В нас зараз вже приблизно 50/50. І ми збільшуємо наші обсяги в євро. Тому ми найближчим часом будемо купувати умовно 70% в євро і тільки 30% в доларах. Тому нам логічніше буде прив’язатися до євро, але немає жодних проблем розраховуватися в доларах, коли це потрібно. Просто перерахунок буде через євро", — підсумував Олег Гетман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме долар у січні. Упродовж поточного місяця гривня до долара, ймовірно, не сягне вище 42,5, а в кінці року американська валюта може здорожчати до 46 гривень.