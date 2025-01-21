Главные вызовы перед командой Минразвития – привлечение средств у громады, разрушение дорог и повышение тарифов УЗ

Именно от решения Алексея Кулебы зависит судьба ряда стратегических секторов украинской промышленности

В 2025 году перед Министерством развития громад и территорий и его руководителем Алексеем Кулебой встанут не менее шести важных вызовов, на которые придется адекватно реагировать, отмечают "Украинские новости", которые подвели итоги первых 100 дней Кулебы в должности. Среди этих вызовов журналисты называют проблемы создания новых мощностей распределенной генерации (так называемый "Гигаватт Зеленского"), привлечение средств международных партнеров для восстановления и усиления финансовых возможностей громад.

Издание обращает внимание на то, что в фокусе внимания команды вице-премьера должны быть проблемы инфраструктуры — отсутствие авиасообщения, разрушение автомобильных дорог, а также потенциальный кризис, который может вызвать поднятие "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки.

По мнению издания, предложенное увеличение тарифов на грузовые перевозки УЗ на 37% может в краткосрочной перспективе увеличить доход государственной транспортной компании, но стратегически — это путь к снижению или прекращению экспорта, поскольку украинская экспортная продукция потеряет свою конкурентоспособность на мировых рынках.

"Сейчас "Укрзализныця" находится в точке, когда очередное повышение тарифа приведет к обвалу экономики. Нужно непростое решение по убыточным пассажирским перевозкам — государство должно хоть частично взять на себя их финансирование, а не продолжать переводить это бремя (в 2025 году их объем прогнозируется на 25 млрд грн) на бизнес через тариф на грузовые перевозки. Дальше єтот поезд может не поехать", — отмечает издание.

Журналисты уточняют, что именно от решения Алексея Кулебы зависит судьба ряда стратегических секторов украинской промышленности. Он должен сбалансировать как необходимость сохранения возможностей "Укрзализныци", так и главных экспортеров (аграрный и горно-металлургический секторы).