Главные вызовы перед командой Минразвития – привлечение средств у громады, разрушение дорог и повышение тарифов УЗ
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Именно от решения Алексея Кулебы зависит судьба ряда стратегических секторов украинской промышленности
В 2025 году перед Министерством развития громад и территорий и его руководителем Алексеем Кулебой встанут не менее шести важных вызовов, на которые придется адекватно реагировать, отмечают "Украинские новости", которые подвели итоги первых 100 дней Кулебы в должности. Среди этих вызовов журналисты называют проблемы создания новых мощностей распределенной генерации (так называемый "Гигаватт Зеленского"), привлечение средств международных партнеров для восстановления и усиления финансовых возможностей громад.
Издание обращает внимание на то, что в фокусе внимания команды вице-премьера должны быть проблемы инфраструктуры — отсутствие авиасообщения, разрушение автомобильных дорог, а также потенциальный кризис, который может вызвать поднятие "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки.
По мнению издания, предложенное увеличение тарифов на грузовые перевозки УЗ на 37% может в краткосрочной перспективе увеличить доход государственной транспортной компании, но стратегически — это путь к снижению или прекращению экспорта, поскольку украинская экспортная продукция потеряет свою конкурентоспособность на мировых рынках.
"Сейчас "Укрзализныця" находится в точке, когда очередное повышение тарифа приведет к обвалу экономики. Нужно непростое решение по убыточным пассажирским перевозкам — государство должно хоть частично взять на себя их финансирование, а не продолжать переводить это бремя (в 2025 году их объем прогнозируется на 25 млрд грн) на бизнес через тариф на грузовые перевозки. Дальше єтот поезд может не поехать", — отмечает издание.
Журналисты уточняют, что именно от решения Алексея Кулебы зависит судьба ряда стратегических секторов украинской промышленности. Он должен сбалансировать как необходимость сохранения возможностей "Укрзализныци", так и главных экспортеров (аграрный и горно-металлургический секторы).
Напомним, руководство "Укрзализныци" прогнозировало, что увеличенные на 37% тарифы на грузовые перевозки будут введены с 1 февраля. В Минразвитии, которое должно согласовать новые тарифы, заявили, что намерены провести общественные слушания и консультации с бизнесом по грузовым тарифам "Укрзализныци". До этого проект приказа об изменении тарифов на железнодорожные перевозки грузов будет обнародован для общественного обсуждения на официальном вебсайте Минразвития.