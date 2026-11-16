Прощайте, бельевые веревки: чем их заменят в квартирах в 2027 году

Для небольших квартир важны размеры техники, расход электричества и вентиляция

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Портативные сушильные шкафы станут трендом 2027 года для квартир и домов с ограниченным пространством. Речь идет о складных конструкциях с чехлом: одежда висит внутри и сохнет под потоком теплого воздуха, а после использования устройство можно убрать.

О растущем интересе к такому решению пишет Los Andes. Формат особенно удобен для жилья без балкона, где обычная сушилка зимой или при высокой влажности занимает много места.

Как устроен сушильный шкаф

Внутри конструкции с чехлом вещи развешивают на плечиках. В основании находится нагреватель, а вентилятор направляет воздух между тканями; испаряющаяся влага выходит через вентиляционные отверстия, объясняет Xataka Home. На протяжении всего цикла одежда остается неподвижной.

Отсутствие вращающегося барабана уменьшает трение и связанный с ним износ ткани, отмечает OCU. Конструкции бывают прямоугольными, напоминающими шкаф, и цилиндрическими – в виде стойки с чехлом. Некоторые модели можно использовать и как обычную вешалку для хранения одежды.

Сколько места и одежды потребуется

Главное преимущество такого устройства – возможность разобрать или сложить его после сушки. Постоянный монтаж не нужен: шкаф собирают, подключают к розетке и используют по необходимости. Это удобно для съемного жилья, где нет отдельной прачечной или места под крупную бытовую технику.

Для хранения нужно учитывать габариты всех частей устройства после разборки Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

При выборе важны размеры в рабочем и сложенном виде, а также высота внутреннего пространства: длинное платье или пальто должно свободно помещаться внутри. Xataka Home описывает модели примерно на 5 кг одежды и варианты вместимостью до 15 кг. При этом вещи нужно развешивать с промежутками, чтобы воздух проходил между ними, а перед загрузкой – отжимать в стиральной машине.

От чего зависят скорость сушки и расход энергии

Результат зависит от мощности прибора, количества вещей, толщины ткани и влажности в комнате. Легкая одежда сохнет эффективнее, чем плотные изделия или большая загрузка. Повышенная мощность сама по себе не гарантирует лучшего результата: расход определяется и временем работы. Пример из Xataka Home – устройство мощностью 1000 Вт за час работы на этой мощности потребляет 1 кВт·ч. У моделей с таймером отключение происходит по окончании заданного времени; автоматическое определение сухости – отдельная функция.

Испарившаяся вода поступает в помещение, поэтому сушильному шкафу нужна вентиляция. В маленькой закрытой комнате без достаточного воздухообмена влага способна конденсироваться на поверхностях. Во время работы нельзя перекрывать входные и выходные отверстия воздуха; при покупке стоит учитывать защиту от перегрева, устойчивость каркаса и возможность снять чехол для чистки.

Как сообщал "Телеграф", джинсы после стирки кажутся почти сухими, но вдруг начинают пахнуть сыростью. В холодную погоду плотному дениму в квартире требуется не более сильный нагрев, а пространство и движение воздуха вокруг ткани.