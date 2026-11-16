Внимание на маркировку: как за 10 секунд вычислить смертоносную зарядку для телефона

Некачественное устройство может искрить, дымить и плавиться

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Перед покупкой зарядного блока проверьте маркировку, данные производителя и импортера, состояние корпуса и совместимость со смартфоном. Опасный адаптер способен повредить телефон, вызвать поражение электрическим током или пожар.

Госпродпотребслужба напоминает, что зарядные устройства должны соответствовать требованиям Технического регламента низковольтного электрического оборудования. Информацию об обнаруженной опасной непродовольственной продукции, в частности зарядных устройствах, служба публикует на портале "Увага".

Какие данные должны быть на адаптере и упаковке

Ищите знак соответствия техническим регламентам, тип или модель, номер партии или серийный номер. Эти сведения позволяют идентифицировать устройство. Маркировка должна быть четкой и понятной.

Также необходимы наименование или зарегистрированная торговая марка производителя и импортера, а также их контактные почтовые адреса. Эту информацию размещают на оборудовании, упаковке или в сопроводительном документе, поясняет Главное управление Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области. Устройство должно сопровождаться инструкцией и информацией о безопасном использовании; при отсутствии обязательных данных от покупки советуют воздержаться.

Проверьте и продавца: у стационарного или онлайн-магазина должны быть название и контактные данные. При покупке требуйте документ, подтверждающий оплату.

Показательный случай – "NW Iphone – USB TC 41". Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области сообщило, что лабораторные испытания выявили несоответствие ДСТУ EN 55032:2019 по уровню электромагнитных помех. К устройству применяют запрет продажи и изъятие из обращения. Владельцам советуют немедленно прекратить использование и обратиться к продавцу для возврата.

Как проверить корпус, кабель и совместимость

Осмотрите адаптер до подключения: трещины, деформация, вздутие, потемнение пластика и следы плавления – признаки, при которых пользоваться им нельзя. Проверьте кабель: изоляция должна быть целой, без оголенных проводов. Штекер должен надежно входить в разъем без чрезмерных усилий.

Сопоставьте характеристики блока с требованиями смартфона: тип разъема, параметры питания и поддерживаемые стандарты зарядки. Для USB Power Delivery совместимые устройства согласуют параметры питания в соответствии со своими потребностями. Более высокая мощность адаптера сама по себе не означает, что он будет передавать телефону чрезмерную мощность.

Трещины корпуса и поврежденная изоляция кабеля – основания отказаться от использования Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для быстрой зарядки важна поддержка соответствующего протокола. Как объясняет Ябко, старый адаптер не всегда обеспечивает скорость, которую поддерживает современный смартфон. Выбирая новый блок, обращайте внимание также на количество и тип портов и наличие нужного кабеля.

Когда нужно немедленно прекратить зарядку

Во время работы адаптер выделяет тепло, но необычно сильный нагрев требует внимания. Запах гари, дым, искрение или потрескивание во время работы – повод немедленно прекратить использование. Опасным признаком является и повторное срабатывание защитного автомата во время зарядки.

Если видите дым, искры или следы оплавления, не проверяйте температуру прикосновением. Отсоединяйте адаптер только тогда, когда это безопасно. Устройство с поврежденным корпусом, запахом гари или следами оплавления не используйте повторно даже после остывания и не ремонтируйте самостоятельно.

Для отвода тепла оставляйте блок в хорошо проветриваемом месте, не накрывайте его одеялом, полотенцем или одеждой. Кладите телефон на твердую ровную поверхность. Если адаптер загорелся, звоните 101; электроприбор под напряжением нельзя тушить водой.

Как сообщал "Телеграф", зарядка смартфона в автомобиле может негативно повлиять на батарею, в частности из-за значительных колебаний температуры в салоне. Подробнее читайте в материале о зарядке в автомобиле.