Свет по цене золота? Как платить меньше за электроэнергию уже сейчас

Ваша электроэнергия может стоить дешевле – как это сделать?

Украинцы после значительного повышения тарифов на электроэнергию начали активно искать способы экономии. Одним из наиболее эффективных решений является установка двухзонного или трехзонного счетчика.

Эти устройства позволяют платить меньше за энергию, потребленную в определенные часы суток благодаря дифференцированным тарифам. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Как работают двухзонные и трехзонные счетчики?

Двухзонный счетчик:

Дневной период (07:00 – 23:00): стандартный тариф – 4,32 грн/кВт·ч .

стандартный тариф – . Ночной период (23:00 – 07:00): сниженный тариф – 2,16 грн/кВтч (50% от стандартного).

Трехзонный счетчик:

Пиковый период (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00): повышенный тариф – 6,48 грн/кВтч (коэффициент 1,5).

повышенный тариф – (коэффициент 1,5). Полупиковый период (07:00 – 08:00, 11:00 – 20:00, 22:00 – 23:00): стандартный тариф – 4,32 грн/кВт·ч (коэффициент 1).

стандартный тариф – (коэффициент 1). Ночной период (23:00 – 07:00): пониженный тариф – 1,728 грн/кВт·ч (коэффициент 0,4).

Как установить двухзонный счетчик?

Подайте заявку на изменение тарифа вашему поставщику электроэнергии, предоставив паспорт, ИНН и договор с поставщиком. Оплатите услугу и получите список сертифицированных счетчиков. Приобретите устройство у поставщика или самостоятельно (приобретенный счетчик требует программирования у оператора распределения). Согласуйте дату установки, вызовите мастера для замены счетчика и опломбирования. Получите акт о замене после завершения работ.

Что выгоднее: двухзонный или трехзонный счетчик?

Рассчитаем экономию для среднего домохозяйства, потребляющего 300 кВтч электроэнергии в месяц.

Вариант 1: стандартный счетчик (без зонирования):

300 кВт·ч × 4,32 грн = 1296 грн/месяц.

Вариант 2: двухзонный счетчик:

Предположим, что 40% электроэнергии (120 кВтч) используется ночью.

Дневной период (07:00 – 23:00): 180 кВт·ч × 4,32 грн = 777,6 грн .

. Ночной период (23:00 – 07:00): 120 кВт·ч × 2,16 грн = 259,2 грн .

. Общая стоимость: 777,6 грн. + 259,2 грн. = 1036,8 грн .

777,6 грн. + 259,2 грн. = . Экономия: 1296 грн – 1036,8 грн = 259,2 грн/месяц.

Вариант 3: трехзонный счетчик:

Предположим, что потребление распределяется следующим образом:

30% (90 кВт·ч) в ночной период (23:00 – 07:00),

50% (150 кВт·ч) в полупиковый период,

20% (60 кВт·ч) в пиковый период.

Ночной период: 90 кВт·ч × 1,728 грн = 155,52 грн .

. Полупиковый период: 150 кВт·ч × 4,32 грн = 648 грн .

. Пиковый период: 60 кВт·ч × 6,48 грн = 388,8 грн .

. Общая стоимость: 155,52 грн. + 648 грн. + 388,8 грн. = 1192,32 грн .

155,52 грн. + 648 грн. + 388,8 грн. = . Экономия: 1296 грн – 1192,32 грн = 103,68 грн/месяц.

Что же выбрать?

Для домохозяйств с высоким ночным потреблением выгоднее двухзонный счетчик, ведь он дает возможность экономить больше.

Как уменьшить расходы еще больше?

Для максимальной экономии включайте на ночь мощные электроприборы: бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, мультиварки, зарядные устройства. Настройте их на работу в период с 23:00 до 07:00.

Переход на зонированные счетчики поможет существенно снизить затраты на электроэнергию. При грамотном планировании использования электроприборов можно экономить до 259 грн ежемесячно.

Ранее Телеграф писал, как монополисты манипулируют с ценами на электричество для украинцев.