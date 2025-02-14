Эвакуировались, а долг за коммуналку начисляют? Как не платить лишнего и получить перерасчет

Заявление можно подать дистанционно

Если человек не проживает в своем жилище более 30 дней, он может обратиться в коммунальные службы с заявлением о временном отсутствии по месту регистрации, где начисляются коммунальные платежи.

К заявлению необходимо добавить подтверждающие документы, такие как справка внутренне перемещенного лица или документы, свидетельствующие о пребывании за границей в статусе беженца. В этом случае коммунальные службы могут отменить начисления за определенные услуги. Также есть возможность потребовать перерасчет уже начисленных долгов. Для удобства можно подать заявление дистанционно.

Однако это не касается централизованного отопления, поскольку его технически невозможно ограничить индивидуально. Однако услуги электроснабжения, газа, водоснабжения и вывоза мусора могут быть ограничены даже без физического отключения и произведен перерасчет.

Отметим, что в некоторых случаях необходимо не только заявление и справка ВПЛ или о беженстве. Некоторые поставщики требуют и другие документы, например документ по неизменным показаниям счетчика электроэнергии. Конкретные условия следует уточнить у поставщика.

Юрист Роман Ухов отмечает: если вы находитесь за границей, можно использовать сервис "Дия": оформить документ, наложить электронную цифровую подпись и отправить ее на электронный адрес соответствующей коммунальной компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за долги за коммунальные услуги могут арестовать счета, отобрать имущество и есть риск для недвижимости. Это происходит не всегда и по определенной процедуре.